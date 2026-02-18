Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
18 февраля 2026, 15:22 |
324
0

Куртуа и Сафонов составили компанию Трубину в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал подборку из лучших сейвов в играх 1/16 финала, которые состоялись 17 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Официальный акаунт Лиги чемпионов опубликовал подборку из трех лучших сейвов по итогам первых матчей 1/16 финала, которые состоялись 17 февраля.

В УЕФА отметили голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, который неоднократно спасал португальскую «Бенфику» в противостоянии с мадридским «Реалом» (0:1).

Компанию 24-летнему вратарю составили представитель королевского клуба, бельгиец Тибо Куртуа и российский футболист Матвей Сафонов, который помог ПСЖ одолеть «Монако» (3:2).

В нынешнем сезоне Трубин провел 37 матчей во всех турнирах в составе лиссабонской команды, в которых пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

ВИДЕО. Лучшие сейвы первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов

По теме:
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Карабах – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Анатолий Трубин Тибо Куртуа Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Матвей Сафонов видео
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
