Куртуа и Сафонов составили компанию Трубину в Лиге чемпионов

Официальный акаунт Лиги чемпионов опубликовал подборку из трех лучших сейвов по итогам первых матчей 1/16 финала, которые состоялись 17 февраля.

В УЕФА отметили голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, который неоднократно спасал португальскую «Бенфику» в противостоянии с мадридским «Реалом» (0:1).

Компанию 24-летнему вратарю составили представитель королевского клуба, бельгиец Тибо Куртуа и российский футболист Матвей Сафонов, который помог ПСЖ одолеть «Монако» (3:2).

В нынешнем сезоне Трубин провел 37 матчей во всех турнирах в составе лиссабонской команды, в которых пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

ВИДЕО. Лучшие сейвы первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов