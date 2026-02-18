Куртуа и Сафонов составили компанию Трубину в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал подборку из лучших сейвов в играх 1/16 финала, которые состоялись 17 февраля
Официальный акаунт Лиги чемпионов опубликовал подборку из трех лучших сейвов по итогам первых матчей 1/16 финала, которые состоялись 17 февраля.
В УЕФА отметили голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, который неоднократно спасал португальскую «Бенфику» в противостоянии с мадридским «Реалом» (0:1).
Компанию 24-летнему вратарю составили представитель королевского клуба, бельгиец Тибо Куртуа и российский футболист Матвей Сафонов, который помог ПСЖ одолеть «Монако» (3:2).
В нынешнем сезоне Трубин провел 37 матчей во всех турнирах в составе лиссабонской команды, в которых пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
ВИДЕО. Лучшие сейвы первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов
Three top saves 🧤@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/SVwu3TRLJi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец решил остаться в Аяксе
Колесник попал в скандал