18 февраля 2026, 11:31
Лудогорец – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 19 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2026, 11:31
Лудогорец – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Лудогорець

В четверг, 19 февраля, состоится первый поединок дополнительного раунда плей-офф Лиги Европы между «Лудогорцем» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лудогорец

Несмотря на неудачное начало сезона, в последних матчах болгарский гранд выглядит очень уверенно. После 21 тура национального чемпионата на балансе «Лудогорца» есть 43 балла, позволяющих находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Левски», на данный момент составляет 7 очков. В Кубке Болгарии команда уже квалифицировалась в полуфинал.

За 8 поединков Лиги Европы коллективу удалось набрать 10 баллов, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Ференцварош

Многолетний гегемон Венгрии в этом сезоне также выступает достаточно нестабильно. За 22 тура национальной лиги Ференцварошу удалось набрать 40 баллов, благодаря которым он находится на 2-м месте турнирной таблицы. От лидера, «Дьора», «зелено-белые» отстают на 3 очка. В кубке страны коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где будет играть против «Казинцбарцика».

В Лиге Европы за 8 игр венграм удалось набрать 15 баллов и занять 12-е место, которое и позволило им играть в плей-офф.

Личные встречи

В прошлом году коллективы играли между собой трижды – 2 раза в квалификации Лиги чемпионов, а еще 1 игра прошла в рамках основного этапа ЛЕ. В этих матчах дважды победил «Ференцварош», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • «Лудогорец» победил в каждом из 5 предыдущих матчей.
  • В свою очередь «Ференцварош» в последних 5-х выездных играх победил всего 1 раз.
  • В 5/6 предыдущих матчах «Ференцвароша» было забито более 2.5 гола.
  • «Лудогорец» непобедим дома уже 7 игр подряд.

Возможные стартовые составы

Лудогорец: Бонманн – Недялков, Алмейда, Вердон, Андерссон – Наресси, Дуарте – Видаль, Станич, Текпетей – Дуа

Ференцварош: Гроф – Салай, Раемекерс, Сиссе – Надь, Абу Фани, Отвош, Каниховски, Макрецкис – Ковачевич

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.73 для Лудогорця и 2.59 для Ференцвароша. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Команды имеют достаточно сильную линию атаки, поэтому я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Лудогорец
19 февраля 2026 -
22:00
Ференцварош
Тотал больше 2 1.5
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
