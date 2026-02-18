Гирасси вышел в лидеры в бомбардирском рейтинге Лиги чемпионов

Гвинейский форвард дортмундской Боруссии Серу Гирасси вышел на первое место среди всех игроков Лиги чемпионов по количеству результативных действий в турнире, начиная с начала прошлого сезона.

В первом матче 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором «шмели» победили дома Аталанту со счетом 2:0, нападающий отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, начиная с сезона 2024/25, Гирасси уже имеет в активе 24 голевых действия: 17 голов и 7 ассистов.

Ни один другой игрок в Лиге чемпионов не имеет в своем активе такого количества результативных действий за аналогичный период.

Ближайшими преследователями Гирасси в данном рейтинге являются Рафинья (22), Килиан Мбаппе (22) и Гарри Кейн (21).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25