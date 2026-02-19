Зриньски – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Матч начнется 19 февраля в 19:45 по Киеву
В четверг, 19 февраля, состоится первый поединок дополнительного раунда плей-офф Лиги конференций между «Зриньски» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 19.45.
Зриньски
Не слишком убедительную игру в текущем сезоне демонстрируют действующие чемпионы Боснии. Хотя после 21 тура национальной лиги на балансе команды есть 43 балла, позволяющих находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Бораца» на данный момент составляет только 4 балла. В Кубке Боснии команда квалифицировалась уже в четвертьфинал, где будет играть против «ГОСКа».
За 6 поединков Лиги конференций «Зриньски» удалось набрать 7 зачетных пунктов, чего было достаточно для выхода в плей-офф.
Кристал Пэлас
Несмотря на хорошее начало сезона, сейчас для команды он проходит не лучшим образом. За 26 туров Премьер-лиги лондонцы смогли набрать 32 зачетных пункта, пока позволяют им находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. И от 7-го места, и от зоны вылета команду отделяет всего 7 баллов. В Кубке Англии «Кристалл Пэлас» неожиданно вылетел от полупрофессионального «Маклсфилда» на стадии 1/32 финала.
В Лиге конференций англичанам удалось завоевать 10 баллов за 6 поединков, занять 10-ю строчку общего зачета и квалифицироваться в плей-офф.
Личные встречи
Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- За 21 тур чемпионата Боснии «Зрински» пропустили только 14 голов – лучший результат среди всех команд. В то же время команда забила только 26 голов.
- В последних 14-х матчах «Кристалл Пэлас» имеет только 1 победу.
- «Кристал Пэлас» не сохранил ворота сухими в 5/6 предыдущих играх.
Возможные стартовые составы
Зриньски: Карачич – Мамич, Дуймович, Баришич, Мемия – Джурасек, Савич – Микич, Иванчич, Чуже – Бильбия
Кристал Пэлас: Бенитес – Лерма, Лакруа, Ричардс – Митчелл, Гьюз, Уортон, Муньос – Пино, Сарр – Ларсен
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.98 для Зриньски и 1.34 для Кристал Пелас. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Обе команды имеют не лучшие атакующие показатели в текущем сезоне, поэтому я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.55.
19:45
