Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зриньски – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Зриньски
19.02.2026 19:45 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 февраля 2026, 09:23 | Обновлено 19 февраля 2026, 09:31
121
0

Зриньски – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 19 февраля в 19:45 по Киеву

19 февраля 2026, 09:23 | Обновлено 19 февраля 2026, 09:31
121
0
Зриньски – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Зриньски

В четверг, 19 февраля, состоится первый поединок дополнительного раунда плей-офф Лиги конференций между «Зриньски» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Зриньски

Не слишком убедительную игру в текущем сезоне демонстрируют действующие чемпионы Боснии. Хотя после 21 тура национальной лиги на балансе команды есть 43 балла, позволяющих находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Бораца» на данный момент составляет только 4 балла. В Кубке Боснии команда квалифицировалась уже в четвертьфинал, где будет играть против «ГОСКа».

За 6 поединков Лиги конференций «Зриньски» удалось набрать 7 зачетных пунктов, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Кристал Пэлас

Несмотря на хорошее начало сезона, сейчас для команды он проходит не лучшим образом. За 26 туров Премьер-лиги лондонцы смогли набрать 32 зачетных пункта, пока позволяют им находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. И от 7-го места, и от зоны вылета команду отделяет всего 7 баллов. В Кубке Англии «Кристалл Пэлас» неожиданно вылетел от полупрофессионального «Маклсфилда» на стадии 1/32 финала.

В Лиге конференций англичанам удалось завоевать 10 баллов за 6 поединков, занять 10-ю строчку общего зачета и квалифицироваться в плей-офф.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • За 21 тур чемпионата Боснии «Зрински» пропустили только 14 голов – лучший результат среди всех команд. В то же время команда забила только 26 голов.
  • В последних 14-х матчах «Кристалл Пэлас» имеет только 1 победу.
  • «Кристал Пэлас» не сохранил ворота сухими в 5/6 предыдущих играх.

Возможные стартовые составы

Зриньски: Карачич – Мамич, Дуймович, Баришич, Мемия – Джурасек, Савич – Микич, Иванчич, Чуже – Бильбия

Кристал Пэлас: Бенитес – Лерма, Лакруа, Ричардс – Митчелл, Гьюз, Уортон, Муньос – Пино, Сарр – Ларсен

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.98 для Зриньски и 1.34 для Кристал Пелас. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды имеют не лучшие атакующие показатели в текущем сезоне, поэтому я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Зриньски
19 февраля 2026 -
19:45
Кристал Пэлас
Тотал менее 3 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Леванте – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Зриньски Мостар Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 09:39 3
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Алексей Гончаренко обратился к украинскому футболисту Даниилу Колеснику

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
Футбол | 19 февраля 2026, 07:52 0
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер

Сулейман Сейтхалилов вернулся в Запорожье

Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей | 18.02.2026, 16:55
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18.02.2026, 16:10
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб
Футбол | 19.02.2026, 01:40
Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб
Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 95
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
18.02.2026, 01:33 4
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 11
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем