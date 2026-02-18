Лучано СПАЛЛЕТИ: «Мы сделали 3 шага назад»
Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Галатасарая»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» (2:5) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов:
«Мы плохо закончили первый тайм и попытались исправить ситуацию после перерыва. Мы уступали в плане характера. Сегодня мы сделали не один, а три шага назад.
Камбьязо рисковал получить вторую желтую в конце первого тайма, но в итоге мы все равно поплатились удалением Кабаля. Это создало нам трудности, а потом мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке.
Я верю, что мы сможем исправить проблемы в обороне, если будем играть. У нас нет игроков, которые бы хорошо действовали в контратаках или надежно играли в обороне. Если мы опускаемся ниже своего уровня, то всегда подвергаемся риску.
Мы всегда хотим играть в комфортной атмосфере. Когда возникает серьезная опасность, мяч нужно выносить. Идея, что всегда нужно играть в короткий пас, неверна. В экстремальной ситуации это всегда сложно. Мы должны брать на себя ответственность.
На индивидуальном уровне и с точки зрения понимания определенных ситуаций мы пока не в лучшей форме, а сегодня вечером были еще хуже. Удаление повлияло на сложность матча, но мы работаем над этим, для этого мы здесь. Мы должны нести ответственность перед клубом и людьми».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Колесник будет уволен из команды
Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет