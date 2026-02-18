Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучано СПАЛЛЕТИ: «Мы сделали 3 шага назад»
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 11:58
Лучано СПАЛЛЕТИ: «Мы сделали 3 шага назад»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Галатасарая»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» (2:5) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов:

«Мы плохо закончили первый тайм и попытались исправить ситуацию после перерыва. Мы уступали в плане характера. Сегодня мы сделали не один, а три шага назад.

Камбьязо рисковал получить вторую желтую в конце первого тайма, но в итоге мы все равно поплатились удалением Кабаля. Это создало нам трудности, а потом мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке.

Я верю, что мы сможем исправить проблемы в обороне, если будем играть. У нас нет игроков, которые бы хорошо действовали в контратаках или надежно играли в обороне. Если мы опускаемся ниже своего уровня, то всегда подвергаемся риску.

Мы всегда хотим играть в комфортной атмосфере. Когда возникает серьезная опасность, мяч нужно выносить. Идея, что всегда нужно играть в короткий пас, неверна. В экстремальной ситуации это всегда сложно. Мы должны брать на себя ответственность.

На индивидуальном уровне и с точки зрения понимания определенных ситуаций мы пока не в лучшей форме, а сегодня вечером были еще хуже. Удаление повлияло на сложность матча, но мы работаем над этим, для этого мы здесь. Мы должны нести ответственность перед клубом и людьми».

Лучано Спаллетти пресс-конференция Ювентус Галатасарай Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Джанлука Ди Марцио
