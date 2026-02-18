Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это была легенда». Йовичевич поведал, как Трубин вытеснил из основы Пятова
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 11:19 |
Бывший тренер Шахтера – о своем экс-подопечном

ФК Шахтер

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями о своем бывшем подопечном — нынешнем вратаре лиссабонской «Бенфики» Анатолии Трубине.

«Когда я приехал, в воротах стояла такая легенда, как Пятов. Но у меня не было сомнений. Трубин должен был играть. Он - совсем на другом уровне. Во всех отношениях: физически, тактически, психологически. Он опережал свой возраст на каждом шагу - как он работал, как рассуждал.

Он играет в таком огромном клубе, как «Бенфика», но готов перейти в один из пяти или шести европейских грандов. Я его обожаю, я его очень люблю. Он - необычный молодой человек во всех отношениях», - сказал Йовичевич в интервью Marca.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отреагировал на результативную ошибку Трубина.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игор Йовичевич Андрей Пятов Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
