В Португалии отреагировали на игру Трубина. Он спас Бенфику от разгрома

Португальская пресса осталась в восторге от игры голкипера лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Португальский клуб потерпел поражение в противостоянии с мадридским «Реалом» со счетом 0:1, однако мог пропустить больше. Трубин совершил шесть сейвов, один раз успешно сыграл на выходе, отдал 11/18 точных передач и сделал семь подборов мяча.

«Трубин – главный герой «Бенфики». Уверенно действуя в начале матча, он значительно улучшил свою игру к концу первого тайма и снова стал решающим футболистом во втором, отразив несколько ударов Мбаппе и, прежде всего, Винисиуса.

Украинец предотвратил разгромное поражение от мадридской команды. В моменте с пропущенным мячом у Трубина не было ни малейших шансов что-то изменить», – сообщили в Португалии.

Вторая игра состоится 25 февраля на стадионе в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.