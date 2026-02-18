Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Португалии отреагировали на игру Трубина. Он спас Бенфику от разгрома
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 13:49
Вратарь сборной Украины сделал шесть сейвов в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская пресса осталась в восторге от игры голкипера лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Португальский клуб потерпел поражение в противостоянии с мадридским «Реалом» со счетом 0:1, однако мог пропустить больше. Трубин совершил шесть сейвов, один раз успешно сыграл на выходе, отдал 11/18 точных передач и сделал семь подборов мяча.

«Трубин – главный герой «Бенфики». Уверенно действуя в начале матча, он значительно улучшил свою игру к концу первого тайма и снова стал решающим футболистом во втором, отразив несколько ударов Мбаппе и, прежде всего, Винисиуса.

Украинец предотвратил разгромное поражение от мадридской команды. В моменте с пропущенным мячом у Трубина не было ни малейших шансов что-то изменить», – сообщили в Португалии.

Вторая игра состоится 25 февраля на стадионе в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Анатолий Трубин
Николай Тытюк Источник: A Bola
MrStepanovM .
ось і відповідь на питання хто номер 1 в збірній
Ответить
0
kadaad .
Трубин конечно молодец, но Бенфике уже ничего не светит.
Ответить
0
