Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Костюк отправил футболиста Динамо в Первую лигу из-за высокой конкуренции

Владислав Герич присоединился к одесскому «Черноморцу», где будет выступать на правах аренды

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился мнением о перспективах талантливого форварда Владислава Герича, который уже присоединился к одесскому «Черноморцу»:

«С нами был Владислав Герич. Он тренировался, но на сегодняшний день наши игроки, которые находятся в команде, сильнее. Мы отпустили его в аренду, чтобы он там набрался опыта.

Для него это будет полезнее и в будущем, если будет прогрессировать, мы снова вернемся к этой теме по поводу его конкурентоспособности в нашем коллективе», – уверен Костюк.

В первой половине сезона 20-летний Герич уже играл в футболке «Черноморца» – провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В кампании 2024/25 форвард успешно выступал за «Динамо» U-19, где сыграл 23 поединка и записал на свой счет 13 забитых мячей и пять ассистов.

Динамо Киев Черноморец Одесса Владислав Герич Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Динамомания
