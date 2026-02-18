Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руни назвал тренера, который может спасти Манчестер Юнайтед
Англия
Руни назвал тренера, который может спасти Манчестер Юнайтед

Уэйн верит в Майкла Каррика

Руни назвал тренера, который может спасти Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Уэйн Руни выразил мнение, что руководству «Манчестер Юнайтед» следовало рассмотреть вариант с подписанием полноценного контракта с Майклом Карриком.

«Мы уже неоднократно проходили через это, приглашая разных специалистов: Моуриньо, ван Гала, тен Хага, Аморима. Я убежден, что в ставке на Каррика есть логика. И дело не только в нашей дружбе или совместном прошлом на поле, а в том, что он действительно привнес в коллектив спокойствие.

Когда во главе стоит человек, досконально знающий внутреннюю кухню клуба и искренне за него переживающий, это дает колоссальный эффект. Майкл демонстрирует отличные навыки управления игроками.

Он оказывает положительное воздействие на всю организацию. Порой мы слишком поспешно игнорируем то, что находится у нас под носом, рассуждая о тренерах из Турции или Испании, которые якобы приедут и все наладят, хотя на деле судьба клуба им безразлична.

Каррик, в свою очередь, как минимум создаст ту базу, на которой можно будет строить будущее, когда через два-три года вся необходимая инфраструктура будет окончательно готова», – отметил бывший нападающий «МЮ» в эфире шоу The Overlap.

Майкл Каррик Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Жозе Моуриньо Луи ван Гал Рубен Аморим
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
