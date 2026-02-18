Руни назвал тренера, который может спасти Манчестер Юнайтед

Уэйн Руни выразил мнение, что руководству «Манчестер Юнайтед» следовало рассмотреть вариант с подписанием полноценного контракта с Майклом Карриком.

«Мы уже неоднократно проходили через это, приглашая разных специалистов: Моуриньо, ван Гала, тен Хага, Аморима. Я убежден, что в ставке на Каррика есть логика. И дело не только в нашей дружбе или совместном прошлом на поле, а в том, что он действительно привнес в коллектив спокойствие.

Когда во главе стоит человек, досконально знающий внутреннюю кухню клуба и искренне за него переживающий, это дает колоссальный эффект. Майкл демонстрирует отличные навыки управления игроками.

Он оказывает положительное воздействие на всю организацию. Порой мы слишком поспешно игнорируем то, что находится у нас под носом, рассуждая о тренерах из Турции или Испании, которые якобы приедут и все наладят, хотя на деле судьба клуба им безразлична.

Каррик, в свою очередь, как минимум создаст ту базу, на которой можно будет строить будущее, когда через два-три года вся необходимая инфраструктура будет окончательно готова», – отметил бывший нападающий «МЮ» в эфире шоу The Overlap.