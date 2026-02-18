ФОТО. Санчо впервые официально появился с известной рэпершей
Детали нового романа Джейдона Санчо
Вингер «Астон Виллы» Джейдон Санчо впервые появился на публичном мероприятии вместе со своей возлюбленной – американской рэпершей Saweetie. Пара посетила событие в Париже, держась за руки, фактически подтвердив отношения.
Футболист выбрал сдержанный streetwear-образ: черная кожаная куртка поверх базовой футболки, светлые джинсы и черная шапка. Образ дополнили серьги с бриллиантами и массивная цепь. Saweetie, напротив, сделала ставку на гламур – обтягивающее блестящее платье в бронзовых оттенках с глубоким декольте и элегантное пальто цвета кэмел.
Ранее пару замечали вместе в Стамбуле и Калифорнии, однако тогда они избегали официальных заявлений. В прошлом году Санчо сделал татуировку со вторым именем артистки – «Qiava», что стало дополнительным поводом для разговоров об их романе.
Появление в Париже стало первым официальным выходом пары на публичное мероприятие вместе.
