ФОТО. Санчо впервые официально появился с известной рэпершей

Вингер «Астон Виллы» Джейдон Санчо впервые появился на публичном мероприятии вместе со своей возлюбленной – американской рэпершей Saweetie. Пара посетила событие в Париже, держась за руки, фактически подтвердив отношения.

Футболист выбрал сдержанный streetwear-образ: черная кожаная куртка поверх базовой футболки, светлые джинсы и черная шапка. Образ дополнили серьги с бриллиантами и массивная цепь. Saweetie, напротив, сделала ставку на гламур – обтягивающее блестящее платье в бронзовых оттенках с глубоким декольте и элегантное пальто цвета кэмел.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее пару замечали вместе в Стамбуле и Калифорнии, однако тогда они избегали официальных заявлений. В прошлом году Санчо сделал татуировку со вторым именем артистки – «Qiava», что стало дополнительным поводом для разговоров об их романе.

Появление в Париже стало первым официальным выходом пары на публичное мероприятие вместе.