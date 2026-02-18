ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку
На теле защитника запечатлен не только Кубок мира, но и изображение Лионеля Месси
Защитник «Бенфики» Николас Отаменди во время поединка Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) продемонстрировал вингеру мадридцев Винисиусу татуировку с изображением Кубка мира.
На 6-й добавленной минуте ко второму тайму аргентинец Отаменди, не скрывая смеха, показал бразильскому футболисту тату с трофеем чемпионата мира, который Аргентина завоевала в 2022 году.
На теле защитника запечатлен не только сам Кубок мира, но и изображение Лионеля Месси, прикасающегося к награде, а также другие завоеванные им трофеи.
Vinicius: "Tengo dos Champions"— -1899- (@_Futbolero_) February 17, 2026
Otamendi se levanta la camiseta y le dice: "Yo tengo un Mundial"
¡BOOOOM! pic.twitter.com/k0P1GyQxKF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Колесник попал в скандал
Позор Мали и Гватемалы