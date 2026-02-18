Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 02:37 |
256
0

ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку

На теле защитника запечатлен не только Кубок мира, но и изображение Лионеля Месси

18 февраля 2026, 02:37 |
256
0
ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди во время поединка Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) продемонстрировал вингеру мадридцев Винисиусу татуировку с изображением Кубка мира.

На 6-й добавленной минуте ко второму тайму аргентинец Отаменди, не скрывая смеха, показал бразильскому футболисту тату с трофеем чемпионата мира, который Аргентина завоевала в 2022 году.

На теле защитника запечатлен не только сам Кубок мира, но и изображение Лионеля Месси, прикасающегося к награде, а также другие завоеванные им трофеи.

По теме:
Энрике поделился эмоциями после невероятного камбэка в матче с Монако
Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»
Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой
Николас Отаменди Бенфика Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лига чемпионов Лионель Месси
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 17 февраля 2026, 21:02 40
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком

Колесник попал в скандал

Сразу две футбольные сборные согласились провести матчи с россией
Футбол | 18 февраля 2026, 01:32 0
Сразу две футбольные сборные согласились провести матчи с россией
Сразу две футбольные сборные согласились провести матчи с россией

Позор Мали и Гватемалы

МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17.02.2026, 09:16
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17.02.2026, 08:50
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 52
Олимпийские игры
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем