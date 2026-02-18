ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди во время поединка Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) продемонстрировал вингеру мадридцев Винисиусу татуировку с изображением Кубка мира.

На 6-й добавленной минуте ко второму тайму аргентинец Отаменди, не скрывая смеха, показал бразильскому футболисту тату с трофеем чемпионата мира, который Аргентина завоевала в 2022 году.

На теле защитника запечатлен не только сам Кубок мира, но и изображение Лионеля Месси, прикасающегося к награде, а также другие завоеванные им трофеи.