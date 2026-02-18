Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 01:49 | Обновлено 18 февраля 2026, 02:00
465
2

Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой

У бразильца случился конфликт с Джанлукой Престианни

18 февраля 2026, 01:49 | Обновлено 18 февраля 2026, 02:00
465
2 Comments
Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор выступил с заявлением после конфликта с нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни в победном для «сливочных матче» 1/16 финала Лиги чемпионов (1:0):

«Расисты – это, прежде всего, трусы. Им нужно прикрывать рот футболкой, чтобы показать, насколько они слабы

Но они находятся под защитой других, которые, в теории, обязаны их наказывать. Ничего из произошедшего сегодня для меня не в новинку.

Я получил желтую карточку за празднование забитого гола – этого я до сих пор не понимаю. С другой стороны, это просто плохо выполненный протокол, который не принес никакой пользы

Мне не нравится оказываться в подобных ситуациях – особенно после важной победы, когда заголовки должны быть посвящены «Реалу», но это было необходимо».

После забитого Винисиусом гола и празднования Престианни назвал бразильца «обезьяной».

Ранее Мбаппе прокомментировал конфликт между Винисиусом и Престиани.

По теме:
Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Моуриньо резко высказался о скандале с Винисиусом Жуниором
Бенфика скандал Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лига чемпионов Бенфика - Реал Джанлука Престианни
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Футбол | 17 февраля 2026, 09:26 19
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика

Артем считает, что это была случайность

Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко
Футбол | 18 февраля 2026, 01:02 0
Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко
Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко

«Горняки» поддержали украинского игрока

Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Футбол | 17.02.2026, 09:48
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 17.02.2026, 21:02
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 09:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
Те, що Престіанні "в крису" через футболку ображав Вінісіуса, це факт!
А те, що в іспанців купа расистів і купа відбитих комуняк, про це вам чудово розповість Роман Зозуля.
У Вінісіуса давня "не любов" з фанатами в Іспанії. Так, він часто провокує, але те, що його на ґрунті расизму дуже часто ображають в Іспанії, це так само факт!Від цього за ним такий шлейф, мовляв, завжди кривдять тільки його. Це відверта брехня! Ображають не лише Вінісіуса, але таких гравців як Рюдігер та Мбапе.
Ми від цієї теми дуже далекі і часто судимо про Вінісіуса дуже емоційно, мовляв, він завжди винен сам. Мовляв, він провокує.А те, що йому часто дістається, це якось проходить повз нас...
Ответить
0
Віталій Ткачук
Дістали вже з цим расизмом! Вони ще не чули як в нас на всіх рівнях "бажають добра" суперникам і суддям! І нічого, ще ніхто не здох)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 50
Олимпийские игры
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 1
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 12
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем