Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой
У бразильца случился конфликт с Джанлукой Престианни
Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор выступил с заявлением после конфликта с нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни в победном для «сливочных матче» 1/16 финала Лиги чемпионов (1:0):
«Расисты – это, прежде всего, трусы. Им нужно прикрывать рот футболкой, чтобы показать, насколько они слабы
Но они находятся под защитой других, которые, в теории, обязаны их наказывать. Ничего из произошедшего сегодня для меня не в новинку.
Я получил желтую карточку за празднование забитого гола – этого я до сих пор не понимаю. С другой стороны, это просто плохо выполненный протокол, который не принес никакой пользы
Мне не нравится оказываться в подобных ситуациях – особенно после важной победы, когда заголовки должны быть посвящены «Реалу», но это было необходимо».
После забитого Винисиусом гола и празднования Престианни назвал бразильца «обезьяной».
Ранее Мбаппе прокомментировал конфликт между Винисиусом и Престиани.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем считает, что это была случайность
«Горняки» поддержали украинского игрока
А те, що в іспанців купа расистів і купа відбитих комуняк, про це вам чудово розповість Роман Зозуля.
У Вінісіуса давня "не любов" з фанатами в Іспанії. Так, він часто провокує, але те, що його на ґрунті расизму дуже часто ображають в Іспанії, це так само факт!Від цього за ним такий шлейф, мовляв, завжди кривдять тільки його. Це відверта брехня! Ображають не лише Вінісіуса, але таких гравців як Рюдігер та Мбапе.
Ми від цієї теми дуже далекі і часто судимо про Вінісіуса дуже емоційно, мовляв, він завжди винен сам. Мовляв, він провокує.А те, що йому часто дістається, це якось проходить повз нас...