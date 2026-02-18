Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор выступил с заявлением после конфликта с нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни в победном для «сливочных матче» 1/16 финала Лиги чемпионов (1:0):

«Расисты – это, прежде всего, трусы. Им нужно прикрывать рот футболкой, чтобы показать, насколько они слабы

Но они находятся под защитой других, которые, в теории, обязаны их наказывать. Ничего из произошедшего сегодня для меня не в новинку.

Я получил желтую карточку за празднование забитого гола – этого я до сих пор не понимаю. С другой стороны, это просто плохо выполненный протокол, который не принес никакой пользы

Мне не нравится оказываться в подобных ситуациях – особенно после важной победы, когда заголовки должны быть посвящены «Реалу», но это было необходимо».

После забитого Винисиусом гола и празднования Престианни назвал бразильца «обезьяной».

Ранее Мбаппе прокомментировал конфликт между Винисиусом и Престиани.