  4. Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Испания
18 февраля 2026, 01:33 | Обновлено 18 февраля 2026, 01:49
Француз высказался о Джанлуке Престианни

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о вингере «Бенфики» Джанлуке Престианни, у которого возник конфликт с звездой «сливочных» Винисиусом:

«Бенфика – топ-клуб, ничего против них не имею... но Престианни никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов. Престианни извинился? Ты видел его лицо? Извинения? Мы с Винисимусом не дураки... мы видели, что он сказал».

После забитого Винисиусом гола и празднования Престианни назвал бразильца «обезьяной».

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» одолел «Бенфику» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что после игры сотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Гагик Пердонян
правду сказал
