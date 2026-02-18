Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о вингере «Бенфики» Джанлуке Престианни, у которого возник конфликт с звездой «сливочных» Винисиусом:

«Бенфика – топ-клуб, ничего против них не имею... но Престианни никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов. Престианни извинился? Ты видел его лицо? Извинения? Мы с Винисимусом не дураки... мы видели, что он сказал».

После забитого Винисиусом гола и празднования Престианни назвал бразильца «обезьяной».

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» одолел «Бенфику» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что после игры сотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала».