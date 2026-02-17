Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 22:10 | Обновлено 17 февраля 2026, 22:23
Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?

Немецкая и итальянская команды начнут игру на 15 минут позже из-за пробок в Дортмунде

Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine (на фото указано центральноевропейское время)

Начало первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 межлу Боруссией Дортмунд и Аталантой отложен на 15 минут.

Команды должны были стартовать в 22:00. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

Причина переноса – пробки в Дортмунде. Из-за проблем с транспортным движением автобус с игроками Боруссии Д не успел вовремя приехать на стадион Сигнал Идуна Парк, где и состоится матч.

Боруссия Дортмунд завершила этап лиги на 17-й позиции, набрав 11 очков. У Аталанты – 13 баллов и 15-е место в таблице.

Ответный матч между Боруссией и Аталантой состоится 25 февраля в Бергамо и начнется в 19:45.

Победитель этого противостояния в следующем раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет либо с Арсеналом, либо с Баварией.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
