Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Немецкая и итальянская команды начнут игру на 15 минут позже из-за пробок в Дортмунде
Начало первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 межлу Боруссией Дортмунд и Аталантой отложен на 15 минут.
Команды должны были стартовать в 22:00. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.
Причина переноса – пробки в Дортмунде. Из-за проблем с транспортным движением автобус с игроками Боруссии Д не успел вовремя приехать на стадион Сигнал Идуна Парк, где и состоится матч.
Боруссия Дортмунд завершила этап лиги на 17-й позиции, набрав 11 очков. У Аталанты – 13 баллов и 15-е место в таблице.
Ответный матч между Боруссией и Аталантой состоится 25 февраля в Бергамо и начнется в 19:45.
Победитель этого противостояния в следующем раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет либо с Арсеналом, либо с Баварией.
ℹ️ Aufgrund von verzögerter Anreise unserer Mannschaft verschiebt sich der Anstoß um 15 Minuten nach hinten.— Borussia Dortmund (@BVB) February 17, 2026
Neue Anstoßzeit: 21:15 Uhr
La partita inizierà ufficialmente alle 21.15 causa arrivo in ritardo del BVB per il traffico#BVBAtalanta pic.twitter.com/J8Yh5kEkRq— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 17, 2026
