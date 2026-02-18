Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топовый легионер не собирается продлевать контракт с украинским клубом
Украина. Премьер лига
Топовый легионер не собирается продлевать контракт с украинским клубом

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко – о ситуации вокруг Ивана Дибанго

ФК Кривбасс Кривой Рог. Владимир Баенко

Генеральный директор криворожского ФК «Кривбасс» Владимир Баенко ответил на вопросы болельщиков и рассказал о ситуации вокруг легионера Ивана Дибанго, который отказывается продлевать контракт.

– Ожидать ли нам еще трансферов перед второй частью сезона?

– Да, мы занимаемся, еще есть несколько футболистов, с которыми ведем переговоры, и в ближайшее время ждите новости на наших официальных ресурсах.

– Какая позиция у вас относительно Дибанго? Продлит ли клуб с ним контракт?

– Ситуация относительно Дибанго очень проста. Мы предложили Ивану контракт на лучших условиях. В настоящее время он отказывается продлевать соглашение. На это есть некоторые причины.

Клуб сделал официальное предложение, Иван долго его рассматривал, были определенные нюансы, переговоры. На данном этапе у нас было несколько предложений по его трансферу: некоторые нас устраивали, некоторые не устроили Ивана.

И сейчас ситуация такова, что на столе лежит продление контракта, но футболист не хочет его продлевать, – рассказал Баенко.

В нынешнем сезоне Дибанго провел восемь матчей в составе криворожской команды. Контракт 23-летнего защитника истекает после завершения кампании 2025/25, однако камерунец не планирует оставаться в «Кривбассе».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Иван Дибанго продление контракта
Николай Тытюк Источник: ФК Кривбасс
