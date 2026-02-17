Полузащитник Динамо оценил уровень соперников на сборах: «Довольно сложно»

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень соперников на зимнем тренировочном сборе, который киевляне провели на территории Турции.

– Среди болельщиков было недовольство по поводу слабых соперников на сборе. Что для вас важнее – именитый соперник, с которым можно получить опыт, или более простой оппонент для выполнения тренировочных задач?

– Если честно, у нас были нормальные соперники. И если посмотреть, кто из украинских клубов играл в Турции, то у нас как раз были одни из самых серьезных соперников, потому что я видел: там и «Шахтер» играл, и другие команды. Тот же РФШ и «Иберия 1999» – это хорошие команды.

С ними было непросто играть, особенно против РФШ. Они в первом тайме закрылись, играли 5-3-2, и было достаточно сложно ломать оборону. А во втором тайме они немного открылись, и у нас было больше сил – возможно, мы были лучше подготовлены и командно, и индивидуально, поэтому второй тайм выиграли.

Результаты киевского «Динамо» на зимнем сборе:

20 января. «Динамо» – «Корона» (Польша) – 0:0

25 января. «Динамо» – «Малищева» (Косово) – 8:1

30 января. «Динамо» – «Каунo Жальгирис» (Литва) – 0:1

05 февраля. «Динамо» – «Верес» (Ровно) – 3:2

09 февраля. «Динамо» – «Кудровка» – 2:1

09 февраля. «Динамо» – «Иберия 1999» (Грузия) – 2:0

14 февраля. «Динамо» – «Зимбру» (Кишинев) – 5:3

14 февраля. «Динамо» – «РФШ» (Рига) – 2:0

Первый матч после зимней паузы киевляне проведут 20 февраля против львовского Движения в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги.



