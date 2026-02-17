«Меньше слов, больше дела». Игрок Динамо ответил на критику фанатов
Владислав Кабаев признал факт неудачной первой части сезона
Игрок киевского «Динамо» Владислав Кабаев согласился с критикой болельщиков относительно провальной первой половины сезона 2025/26.
Обещать лишнего эксклюзивно для Sport.ua Владислав не стал, поскольку для него в приоритете показать жажду к победе на футбольном поле.
– Критика со стороны фанатов после первой половины сезона была довольно жесткой. Что вы можете сказать болельщикам сейчас, чтобы они снова в вас поверили?
– Первую часть сезона мы провели плохо. Мы тоже люди и прекрасно это понимаем. Было много болельщиков, которые писали негативные комментарии и высказывали это лично, когда видели тебя, но немало было и тех, кто поддерживал. Настоящие болельщики всегда будут с нами, независимо от каких-либо результатов.
Конечно, это плохо, когда проигрываешь, но я уже говорил, что сейчас можно много разбрасываться громкими словами. Как подчеркнул наш тренер: ты можешь проигрывать, но важно, как именно ты проигрываешь. Если ты будешь играть с огнем в глазах, если у тебя будет жажда этой победы, то, думаю, многие люди будут и приходить на стадион, и оплачивать MEGOGO, чтобы смотреть футбол. Так что все покажет наша игра. Меньше слов, больше дела.
Первую половину сезона столичный гранд завершил на четвертом месте в УПЛ (26 очков), оставив себя без евровесны. К негативным результатам добавилось увольнение тренера Александра Шовковского, которого заменил Игорь Костюк.
