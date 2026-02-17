Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Меньше слов, больше дела». Игрок Динамо ответил на критику фанатов
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 17 февраля 2026, 21:07
«Меньше слов, больше дела». Игрок Динамо ответил на критику фанатов

Владислав Кабаев признал факт неудачной первой части сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Игрок киевского «Динамо» Владислав Кабаев согласился с критикой болельщиков относительно провальной первой половины сезона 2025/26.

Обещать лишнего эксклюзивно для Sport.ua Владислав не стал, поскольку для него в приоритете показать жажду к победе на футбольном поле.

– Критика со стороны фанатов после первой половины сезона была довольно жесткой. Что вы можете сказать болельщикам сейчас, чтобы они снова в вас поверили?

– Первую часть сезона мы провели плохо. Мы тоже люди и прекрасно это понимаем. Было много болельщиков, которые писали негативные комментарии и высказывали это лично, когда видели тебя, но немало было и тех, кто поддерживал. Настоящие болельщики всегда будут с нами, независимо от каких-либо результатов.

Конечно, это плохо, когда проигрываешь, но я уже говорил, что сейчас можно много разбрасываться громкими словами. Как подчеркнул наш тренер: ты можешь проигрывать, но важно, как именно ты проигрываешь. Если ты будешь играть с огнем в глазах, если у тебя будет жажда этой победы, то, думаю, многие люди будут и приходить на стадион, и оплачивать MEGOGO, чтобы смотреть футбол. Так что все покажет наша игра. Меньше слов, больше дела.

Первую половину сезона столичный гранд завершил на четвертом месте в УПЛ (26 очков), оставив себя без евровесны. К негативным результатам добавилось увольнение тренера Александра Шовковского, которого заменил Игорь Костюк.

Киевское «Динамо» строит амбициозные планы на вторую часть сезона вместе с титульным спонсором — GGBET. Их объединяет общее видение красивой игры: мастерство, эмоции болельщиков и любовь к футбольным матчам. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить фанатам.

Владислав Кабаев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
