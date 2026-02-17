Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Архив Волыни: парадокс судьбы. Один погиб за Украину, другой – за рф
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 20:34 | Обновлено 17 февраля 2026, 20:43
595
0

ФОТО. Архив Волыни: парадокс судьбы. Один погиб за Украину, другой – за рф

Роман Годованый погиб как герой в 2023 году, а Сергей Петров – как предатель

17 февраля 2026, 20:34 | Обновлено 17 февраля 2026, 20:43
595
0
ФОТО. Архив Волыни: парадокс судьбы. Один погиб за Украину, другой – за рф
ФК Волынь. Роман Годованый и Сергей Петров

Футбольный журналист Владимир Зверов обратил внимание на архивное фото Волыни, на котором вместе Роман Годованый, погибший в 2023 году, защищая Украину, и игрок-предатель Сергей Петров, бывший форвард сборной Украины U-21, который недавно отправился на концерт Кобзона, став в ряды оккупантов:

«Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего футболиста молодежной сборной Украины Сергея Петрова, который играл за Волынь и Агробизнес в Первой лиге. Здесь нет полутонов. Есть черное и белое, есть оккупант – оккупант ликвидирован. Никаких сомнений в этом быть не может. Сергей Петров забивал в УПЛ. Он забивал за Волынь в ворота киевского Динамо на Олимпийском. Вместе с Агробизнесом, представителем Первой лиги, выбивал Шахтер в четвертьфинале Кубка Украины.

Виталий Кварцяный, тренер Петрова, отмечал, что когда-то предлагал его в Динамо и Шахтер. То есть ликвидировали не кого-то из низших лиг, а достаточно известного игрока. Многие украинские болельщики помнят его, в том числе по выступлениям за Зирку (Кропивницкий) в Премьер-лиге. Несколько раз в СМИ появлялись интервью с Петровым. Есть комментарий Виталия Кварцяного, где он упоминал разговоры со Шахтером относительно Петрова. Это настоящий сюрреализм.

Сюрреалистично, если посмотреть на фотографии бывшего футболиста. Одна из них – состав Волыни, вероятно, со сборов. Можно узнать нескольких игроков. Не только Петров сбежал в Крым, но рядом с ним на фото – Роман Годованый, бывший игрок Волыни, который погиб в 2023 году, защищая Украину. Многие футбольные болельщики помнят эту новость, в том числе из-за петиции о присвоении ему звания Героя Украины. Сюрреалистично видеть их на одной фотографии. Один погиб, защищая Украину, другой ликвидирован как оккупант».

28-летний нападающий Сергей Петров родился в Евпатории, а начинал карьеру во Владимире-Волынском. Играл за команды Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провел 1 матч за молодежную сборную Украины. Летом 2025 года Петров попал в ряды армии оккупанта, после чего был ликвидирован ВСУ в начале 2026 года.

ФОТО. Архив Волыни: вместе Роман Годованый и Сергей Петров (сидят внизу слева)

По теме:
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Что это было? Табличку Украины во время открытия ОИ несла россиянка
Хорошая мина при плохой игре. Стало известно, как погиб футболист-предатель
смерть Волынь Луцк Сергей Петров Вооруженные силы Украины смена гражданства российско-украинская война потери в войне фото Владимир Зверов
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 16:40 9
Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026
Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026

Командная гонка состоится 18 февраля

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 09:53 4
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ

Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026

Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17.02.2026, 08:50
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.02.2026, 19:08
Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 16
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 13
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем