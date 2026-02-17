ФОТО. Архив Волыни: парадокс судьбы. Один погиб за Украину, другой – за рф

Футбольный журналист Владимир Зверов обратил внимание на архивное фото Волыни, на котором вместе Роман Годованый, погибший в 2023 году, защищая Украину, и игрок-предатель Сергей Петров, бывший форвард сборной Украины U-21, который недавно отправился на концерт Кобзона, став в ряды оккупантов:

«Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего футболиста молодежной сборной Украины Сергея Петрова, который играл за Волынь и Агробизнес в Первой лиге. Здесь нет полутонов. Есть черное и белое, есть оккупант – оккупант ликвидирован. Никаких сомнений в этом быть не может. Сергей Петров забивал в УПЛ. Он забивал за Волынь в ворота киевского Динамо на Олимпийском. Вместе с Агробизнесом, представителем Первой лиги, выбивал Шахтер в четвертьфинале Кубка Украины.

Виталий Кварцяный, тренер Петрова, отмечал, что когда-то предлагал его в Динамо и Шахтер. То есть ликвидировали не кого-то из низших лиг, а достаточно известного игрока. Многие украинские болельщики помнят его, в том числе по выступлениям за Зирку (Кропивницкий) в Премьер-лиге. Несколько раз в СМИ появлялись интервью с Петровым. Есть комментарий Виталия Кварцяного, где он упоминал разговоры со Шахтером относительно Петрова. Это настоящий сюрреализм.

Сюрреалистично, если посмотреть на фотографии бывшего футболиста. Одна из них – состав Волыни, вероятно, со сборов. Можно узнать нескольких игроков. Не только Петров сбежал в Крым, но рядом с ним на фото – Роман Годованый, бывший игрок Волыни, который погиб в 2023 году, защищая Украину. Многие футбольные болельщики помнят эту новость, в том числе из-за петиции о присвоении ему звания Героя Украины. Сюрреалистично видеть их на одной фотографии. Один погиб, защищая Украину, другой ликвидирован как оккупант».

28-летний нападающий Сергей Петров родился в Евпатории, а начинал карьеру во Владимире-Волынском. Играл за команды Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провел 1 матч за молодежную сборную Украины. Летом 2025 года Петров попал в ряды армии оккупанта, после чего был ликвидирован ВСУ в начале 2026 года.

ФОТО. Архив Волыни: вместе Роман Годованый и Сергей Петров (сидят внизу слева)