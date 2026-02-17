Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Галатасарай – Ювентус

Ggbet 3.24 – 3.54 – 2.36

21:45 Бристоль Сити – Рексхэм

Ggbet 2.19 – 3.34 – 3.21

22:00 Бенфика – Реал Мадрид

Ggbet 3.35 – 3.73 – 2.23

22:00 Боруссия Д – Аталанта

Ggbet 2.19 – 3.61 – 3.55

22:00 Монако – ПСЖ

Ggbet 6.56 – 5.02 – 1.51

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

