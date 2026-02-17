СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Галатасарай – Ювентус
21:45 Бристоль Сити – Рексхэм
22:00 Бенфика – Реал Мадрид
22:00 Боруссия Д – Аталанта
22:00 Монако – ПСЖ
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Колесник попал в скандал
Французский бомбардир может стать игроком «Арсенала»