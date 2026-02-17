Украина. Премьер лига17 февраля 2026, 18:02 | Обновлено 17 февраля 2026, 18:03
УПЛ находится на 15 месте по проценту игрового времени для молодых игроков
Transfermarkt сделал сравнительный анализ 50 самых дорогих чемпионатов
УПЛ, по данным известного статистического портала Transfermarkt, занимает 15-е место среди 50 наиболее дорогих чемпионатов, по проценту игрового времени для игроков U-21 в сезоне 2025/26.
Показатель украинской лиги – 15,1%.
В топ-3 чемпионатов с наибольшими процентами входят сербская Super Liga Srbije (25.9%), португальская Liga Portugal 2 (24.8%) и датская Superliga (23.0%).
Топ-20 чемпионатов с наибольшим процентом игрового времени для игроков U-21 в сезоне 2025/26 (среди 50 самых дорогих лиг по версии Transfermarkt)
- 25.9% – Super Liga Srbije (Сербия)
- 24.8% – Liga Portugal 2 (Португалия)
- 23.0% – Superliga (Дания)
- 22.4% – Jupiler Pro League (Бельгия)
- 21.1% – Ligue 2 (Франция)
- 19.9% – Eredivisie (Нидерланды)
- 19.4% – Ligue 1 (Франция)
- 19.1% – Bundesliga (Австрия)
- 18.3% – Liga Auf Apertura (Уругвай)
- 16.9% – Supersport HNL (Хорватия)
- 16.3% – 2.Bundesliga (Германия)
- 16.3% – 3.Liga (Германия)
- 15.7% – Super League (Швейцария)
- 15.1% – Liga Portugal (Португалия)
- 15.1% – УПЛ (Украина)
- 14.7% – 1.Lig (Турция)
- 14.6% – Chance Liga (Чехия)
- 14.5% – Bundesliga (Германия)
- 13.9% – Serie B (Италия)
- 13.6% – La Liga 2 (Испания)
