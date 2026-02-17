Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УПЛ находится на 15 месте по проценту игрового времени для молодых игроков
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 18:02 | Обновлено 17 февраля 2026, 18:03
УПЛ находится на 15 месте по проценту игрового времени для молодых игроков

Transfermarkt сделал сравнительный анализ 50 самых дорогих чемпионатов

17 февраля 2026, 18:02 | Обновлено 17 февраля 2026, 18:03
УПЛ находится на 15 месте по проценту игрового времени для молодых игроков
ФК Динамо

УПЛ, по данным известного статистического портала Transfermarkt, занимает 15-е место среди 50 наиболее дорогих чемпионатов, по проценту игрового времени для игроков U-21 в сезоне 2025/26.

Показатель украинской лиги – 15,1%.

В топ-3 чемпионатов с наибольшими процентами входят сербская Super Liga Srbije (25.9%), португальская Liga Portugal 2 (24.8%) и датская Superliga (23.0%).

Топ-20 чемпионатов с наибольшим процентом игрового времени для игроков U-21 в сезоне 2025/26 (среди 50 самых дорогих лиг по версии Transfermarkt)

  • 25.9% – Super Liga Srbije (Сербия)
  • 24.8% – Liga Portugal 2 (Португалия)
  • 23.0% – Superliga (Дания)
  • 22.4% – Jupiler Pro League (Бельгия)
  • 21.1% – Ligue 2 (Франция)
  • 19.9% ​​– Eredivisie (Нидерланды)
  • 19.4% – Ligue 1 (Франция)
  • 19.1% – Bundesliga (Австрия)
  • 18.3% – Liga Auf Apertura (Уругвай)
  • 16.9% – Supersport HNL (Хорватия)
  • 16.3% – 2.Bundesliga (Германия)
  • 16.3% – 3.Liga (Германия)
  • 15.7% – Super League (Швейцария)
  • 15.1% – Liga Portugal (Португалия)
  • 15.1% – УПЛ (Украина)
  • 14.7% – 1.Lig (Турция)
  • 14.6% – Chance Liga (Чехия)
  • 14.5% – Bundesliga (Германия)
  • 13.9% – Serie B (Италия)
  • 13.6% – La Liga 2 (Испания)
