УПЛ находится на 15 месте по проценту игрового времени для молодых игроков

УПЛ, по данным известного статистического портала Transfermarkt, занимает 15-е место среди 50 наиболее дорогих чемпионатов, по проценту игрового времени для игроков U-21 в сезоне 2025/26.

Показатель украинской лиги – 15,1%.

В топ-3 чемпионатов с наибольшими процентами входят сербская Super Liga Srbije (25.9%), португальская Liga Portugal 2 (24.8%) и датская Superliga (23.0%).

Топ-20 чемпионатов с наибольшим процентом игрового времени для игроков U-21 в сезоне 2025/26 (среди 50 самых дорогих лиг по версии Transfermarkt)