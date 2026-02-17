«Это ужасно». Снейдер отреагировал на тяжелую травму лидера сборной Украины

Легенда сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мыслями о тяжелой травме украинского защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко.

«Да, это ужасно для него. Сначала выход на замену, теперь несколько минут. Это ужасно. Никто не хочет такого. Особенно если ты давно не играл и только что перешел в новый клуб. Потом тебя медленно вводят в игру, а тут такое случается, когда ты выходишь в стартовом составе... Это печально», – сказал Снейдер в эфире программы Rondo на Ziggo Sport. Другой экс-игрок сборной Нидерландов Вим Кифт добавил: «Он – техничный, имеет понимание игры и играет очень легко. Жаль Оуэна Вейндала, но между ними есть разница в качестве. В Премьер-лиге — высокий темп. Он, видимо, подумал: я некоторое время не играл, но здесь я могу играть. Жаль, действительно. Хороший игрок».

Ранее Кифт назвал Зинченко лучшим игроком Эредивизи.