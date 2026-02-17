Сможет ли Моуриньо с Бенфикой повторить показатели по очкам во главе Порту?
Вспомним, какое количество очков в среднем набирала каждая команда, которую возглавлял португалец
Лиссабонская Бенфика набирает в среднем 1.98 очков за матч во всех турнирах под руководством Жозе Моуриньо (после 41 сыгранной игры).
В карьере португальского специалиста это сейчас 6 результат (из 10 клубов, которые он возглавлял).
Лучшие средние показатели были у Моуриньо при работе с Порту (2.32), Реалом (2.30), Интером (2.12), Челси (2.11) и Фенербахче (2.02).
Среднее количество набранных очков за матч командами Жозе Моуриньо во всех турнирах
- 2.32 – Порту (127)
- 2.30 – Реал (178)
- 2.12 – Интер (108)
- 2.11 – Челси (321)
- 2.02 – Фенербахче (62)
- 1.98 – Бенфика (41)
- 1.97 – Манчестер Юнайтед (144)
- 1.77 – Тоттенхэм Хотспур (86)
- 1.70 – Рома (138)
- 1.70 – Лейрия (20)
В скобках – количество сыгранных матчей
🐐 The special one's points record at every club that he's managed across his distinguished career! pic.twitter.com/5pYbSkoE5r— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 17, 2026
