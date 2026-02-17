Сможет ли Моуриньо с Бенфикой повторить показатели по очкам во главе Порту?

Лиссабонская Бенфика набирает в среднем 1.98 очков за матч во всех турнирах под руководством Жозе Моуриньо (после 41 сыгранной игры).

В карьере португальского специалиста это сейчас 6 результат (из 10 клубов, которые он возглавлял).

Лучшие средние показатели были у Моуриньо при работе с Порту (2.32), Реалом (2.30), Интером (2.12), Челси (2.11) и Фенербахче (2.02).

Среднее количество набранных очков за матч командами Жозе Моуриньо во всех турнирах

2.32 – Порту (127)

2.30 – Реал (178)

2.12 – Интер (108)

2.11 – Челси (321)

2.02 – Фенербахче (62)

1.98 – Бенфика (41)

1.97 – Манчестер Юнайтед (144)

1.77 – Тоттенхэм Хотспур (86)

1.70 – Рома (138)

1.70 – Лейрия (20)

В скобках – количество сыгранных матчей