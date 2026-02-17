Украинец попал в заявку Боруссии Дортмунд на Лигу чемпионов

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун попал в заявку немецкой команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Уже 17 февраля представитель Бундеслиги сыграет первый матч 1/16 финала с «Аталантой». Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне на счету Даниила Кревсуна 21 матч за молодежную команду «шмелей», в которых он успел отличиться одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Даниил Кревсун присоединился к тренировкам «Боруссии» Дортмунд.