Азиатская ЛЧ: сыграно четыре матча Восточной лиги
Состоялось четыре поединка 8-го тура азиатской ЛЧ
Во вторник, 17 февраля, состоялись матчи восьмого тура Восточной лиги азиатской ЛЧ.
Было проведено четыре поединка.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига чемпионов Азии. Восточная лига. 8-й тур
Сеул – Санфречче Хиросима – 2:2
Голы: Климала, 10 (пенальти), Араи, 27 (автогол) – Жермен, 90+3, Киношита, 90+6
Матида Зельвия – Ченду Жунчен – 3:2
Голы: Енги, 7, 55, Ширасаки, 25 – Веи, 32, Фелипе Силва, 90
Бурирам Юнайтед – Шанхай Шеньхуа – 2:0
Голы: Гуд, 11, Муеантана, 22
Видео голов и обзор матча:
Джохор Дарул Тазим – Виссел Кобе – 2:2
Гол: Гильерме, 73
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем считает, что это была случайность
Даниил Колесник будет уволен из команды