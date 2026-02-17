Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Азиатская ЛЧ: сыграно четыре матча Восточной лиги
Лига чемпионов АФК
Дарул Такзим
17.02.2026 14:15 – FT 1 : 0
Виссел Кобе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
17 февраля 2026, 17:20 | Обновлено 17 февраля 2026, 17:22
80
0

Азиатская ЛЧ: сыграно четыре матча Восточной лиги

Состоялось четыре поединка 8-го тура азиатской ЛЧ

17 февраля 2026, 17:20 | Обновлено 17 февраля 2026, 17:22
80
0
Азиатская ЛЧ: сыграно четыре матча Восточной лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеул

Во вторник, 17 февраля, состоялись матчи восьмого тура Восточной лиги азиатской ЛЧ.

Было проведено четыре поединка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов Азии. Восточная лига. 8-й тур

Сеул – Санфречче Хиросима – 2:2

Голы: Климала, 10 (пенальти), Араи, 27 (автогол) – Жермен, 90+3, Киношита, 90+6

Видео голов и обзор матча:

Матида Зельвия – Ченду Жунчен – 3:2

Голы: Енги, 7, 55, Ширасаки, 25 – Веи, 32, Фелипе Силва, 90

Видео голов и обзор матча:

Бурирам Юнайтед – Шанхай Шеньхуа – 2:0

Голы: Гуд, 11, Муеантана, 22

Видео голов и обзор матча:

Джохор Дарул Тазим – Виссел Кобе – 2:2

Гол: Гильерме, 73

Видео голов и обзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Гильерме (Дарул Такзим), асcист Jairo.
По теме:
Боевой спарринг. Украина U-18 упустила победу над Италией U-18
Товарищеские матчи, 16 февраля. Оболонь проиграла команде Пучкова
Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0. Сине-желтые – на 3-м месте. Видеообзор
Лига чемпионов Азии Сеул Шанхай Шеньхуа Санфречче Хиросима Бурирам Юнайтед Виссел Кобе видео голов и обзор Джохор Дарул Тазим Ченду Жунчен Матида Зельвия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Футбол | 17 февраля 2026, 09:26 14
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика

Артем считает, что это была случайность

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Футбол | 17 февраля 2026, 15:48 9
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК

Даниил Колесник будет уволен из команды

Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Футбол | 17.02.2026, 15:06
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17.02.2026, 08:11
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 2
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 36
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем