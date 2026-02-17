Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр АНТОНЕНКО: «Сборы прошли очень продуктивно»
Украина. Премьер лига
Александр АНТОНЕНКО: «Сборы прошли очень продуктивно»

Наставник «Оболони» подвел итог тренировочных сборов

Александр АНТОНЕНКО: «Сборы прошли очень продуктивно»
Александр Антоненко

«Оболонь» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Итог проведенной работы подвел главный тренер киевского клуба Александр Антоненко.

– Сборы подошли к завершению. Оцените пожалуйста работу в Турции. Довольны ли вы этой работой и все удалось реализовать?

– Сборы прошли очень продуктивно, потому что есть условия, зеленый газон. Мы больше уделяли внимание именно работе в тактическом плане, физической и общей нашей подготовке. Сказать, что мы полностью всем довольны? Скорее больше да, чем нет.

– Команда сыграла восемь матчей. Удовлетворены ли вы количеством и квалификацией соперников, против которых вы играли?

– Да, конечно, мы удовлетворены теми командами, с которыми мы играли. Там были у нас четыре еврокубковых команды. И хочется сказать, что мы не выглядели слабее тех команд. Это большой плюс для всех игроков, для нашей команды в целом и бесценный опыт. А если брать в общем все матчи, то конечно в каждом мы что-то хотели наигрывать. И я думаю, это тоже нам пошло только на пользу.

– Есть три зимних новичка. Удалось ли им полноценно адаптироваться за этот период?

– Да, конечно. Думаю, ребята абсолютно беспрепятственно влились в наш коллектив и понимают наши требования. Мы каждый день работаем с ними, объясняем все требования, которые должны быть на их позициях.

– Сначала команда планировала находиться в Турции до 12 февраля, но продлила свой срок пребывания. Почему?

– Это касается первой нашей игры. Мы играем на натуральном газоне, и здесь более благоприятные условия именно для тренировки на зеленом поле. У нас, к сожалению, в Украине мешающая этому погода. Мы решили остаться здесь и как можно больше работать на зеленом газоне.

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Александр Антоненко
Сергей Турчак
