Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0. Сине-желтые – на 3-м месте. Видеообзор

16 февраля юношеская сборная Украины U-17 на международном турнире в хорватском Порече провела заключительный матч – против хозяев соревнований.

Сине-желтые стартовали с уверенной победы над Грецией (3:1), однако во втором поединке уступили Израилю (0:5). Сборная Хорватии одержала две победы (над Израилем 3:1 и Грецией 2:0) и подходила к игре в статусе лидера перед решающим матчем.

Несмотря на острый характер игры, поединок завершился безголевой ничьей (0:0). Сборная Хорватии гарантировала себе первое место (7 очков).

Украина U-17 под руководством Александра Сытника завершила турнир с 4 очками в 3 матчах и заняла третье место, пропустив вперед Израиль (4 пункта). Греция осталась на последней позиции (1 балл).

Турнир в Порече является частью подготовки украинской команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17. Юношеская сборная Украины U-17 во втором раунде отбора на Евро-2026 будет выступать в группе 6 Лиги В, где её соперниками будут команды Латвии и Албании. Турнир в этой группе с 3 по 9 июня примет Албания.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

3-й тур, 16 февраля 2026, Пореч (Хорватия)

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0

Хорватия U-17: Лоен, Толич (Паунович, 46), Сабо (Элава, 64), Миличич (Модрич, 46), Фриган (Бельян, 64), Русо (Некич, 46), Бенкотич (к) (Ежич, 74), Жирдум (Слатина, 74), Траяновски (Дедич, 46), Радич (Бартолович, 46), Трепчелич (Саблич, 46)

Главный тренер: Мариан Будимир

Украина U-17: Столяренко, Пилипьюк (Зварич, 68), Смотрицкий (Онищук, 86), Онищук (к), Глёц, Шукалович (Линников, 68), Гурам (Гоч, 86), Волошко (Задоенко, 86), Угрик (Пилипчук, 68), Рыбак (Трохим, 46), Дзюринец

Главный тренер: Александр Сытник

Предупреждения: Толич, 45, Фриган, 53, Лоен, 82

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Результаты матчей

11.02. Украина U-17 – Греция U-17 – 3:1

11.02. Хорватия U-17 – Израиль U-17 – 3:1

13.02. Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0

13.02. Хорватия U-17 – Греция U-17 – 2:0

16.02. Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0

16.02. Израиль U-17 – Греция U-17 – 0:0

Турнирная таблица