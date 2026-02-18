Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил серьезную травму колена. По имеющейся информации, 29-летнему игроку требуется оперативное вмешательство.

Из-за этого Зинченко пропустит остаток сезона, а также не сможет помочь сборной на чемпионате мира-2026, если команда Реброва туда пробьется. Журналист Виктор Вацко сообщает, что восстановление продлится около года, поэтому украинец останется без футбола на длительный период.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.