Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год
Нидерланды
18 февраля 2026, 23:17 |
1017
1

Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год

Зинченко получил тяжелую травму

18 февраля 2026, 23:17 |
1017
1 Comments
Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил серьезную травму колена. По имеющейся информации, 29-летнему игроку требуется оперативное вмешательство.

Из-за этого Зинченко пропустит остаток сезона, а также не сможет помочь сборной на чемпионате мира-2026, если команда Реброва туда пробьется. Журналист Виктор Вацко сообщает, что восстановление продлится около года, поэтому украинец останется без футбола на длительный период.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.

По теме:
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
«Не успевал за интенсивностью игры». Эксперт – о Судакове в матче с Реалом
Экс-защитник сборной Украины: «Благодаря Трубину Бенфика остается в игре»
травма сборная Украины по футболу травма колена Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карабах – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 18 февраля 2026, 21:15 0
Карабах – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Карабах – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18 февраля 2026, 07:40 1
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко

Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет

Александра МЕРКУШИНА: «Все, кто там критикует в интернете – вот вам»
Биатлон | 18.02.2026, 17:59
Александра МЕРКУШИНА: «Все, кто там критикует в интернете – вот вам»
Александра МЕРКУШИНА: «Все, кто там критикует в интернете – вот вам»
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 09:39
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
А чому він зірковий?
Ответить
+1
Популярные новости
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 13
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
17.02.2026, 14:56 15
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем