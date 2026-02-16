Лидер сборной Украины не сыграет на ЧМ-2026, если команда туда пройдет

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил серьезную травму колена.

Сообщается, что 29-летнему футболисту необходима операция, из-за чего он не сможет принять участие в матчах этого сезона.

Кроме этого журналист Йохан Инан отметил, что Александр не сможет помочь сборной Украины в случае выхода на чемпионат мира-2026.

Напомним, повреждение произошло в начале поединка против «Фортуны».

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.