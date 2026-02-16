Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер сборной Украины не сыграет на ЧМ-2026, если команда туда пройдет
Чемпионат мира
16 февраля 2026, 18:39 |
1359
1

Лидер сборной Украины не сыграет на ЧМ-2026, если команда туда пройдет

Зинченко предстоит оперативное вмешательство

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил серьезную травму колена.

Сообщается, что 29-летнему футболисту необходима операция, из-за чего он не сможет принять участие в матчах этого сезона.

Кроме этого журналист Йохан Инан отметил, что Александр не сможет помочь сборной Украины в случае выхода на чемпионат мира-2026.

Напомним, повреждение произошло в начале поединка против «Фортуны».

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.

По теме:
Спортивный врач шокировал сроками восстановления Зинченко
Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
травма травма колена Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Artem_Ponomar
Думаю Аякс вже пошкодував що купив його
