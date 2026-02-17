Флик признал, что Жирона выиграла справедливо: «Барселона очень устала»

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик считает, что Жирона справедливо победила 2:1 в матче чемпионата Испании.

«У нас было много моментов в первом тайме, а у соперника – во втором. Мы действовали не слишком надежно, Жирона справедливо берет три очка. У нас было слишком много ошибок».

«Команде нужно собраться, однако в первую очередь игрокам нужен отдых. Они очень устали за последнее время», – сказал Флик.

Барселона в чемпионате Испании отстает от Реала на два пункта.

В прошлой встрече каталонцы проиграли Атлетико 0:4 в матче Кубка Испании.