Стало известно, что определит будущее Арбелоа в Реале
Перспективы тренера напрямую связаны с достижениями коллектива
Перспективы Альваро Арбелоа на посту тренера «Реала» напрямую связаны с достижениями коллектива в нынешнем игровом году.
Согласно данным The Athletic, руководство «сливочных» выражает глубокое уважение к испанскому наставнику. Успехи мадридцев в чемпионате Испании могут повысить уровень доверия боссов к Арбелоа, однако ключевым мерилом прогресса в клубе традиционно называют результаты в Лиге чемпионов.
В январских сводках упоминалось, что трудовое соглашение специалиста действительно до завершения следующего сезона.
17 февраля «Реал» проведет гостевой поединок против «Бенфики» в рамках первого этапа стыковых матчей за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра запланирована на 25 февраля и пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу».
