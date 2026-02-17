Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, что определит будущее Арбелоа в Реале
Испания
17 февраля 2026, 06:36 | Обновлено 17 февраля 2026, 06:37
Стало известно, что определит будущее Арбелоа в Реале

Перспективы тренера напрямую связаны с достижениями коллектива

Getty Images/Global Images Ukraine

Перспективы Альваро Арбелоа на посту тренера «Реала» напрямую связаны с достижениями коллектива в нынешнем игровом году.

Согласно данным The Athletic, руководство «сливочных» выражает глубокое уважение к испанскому наставнику. Успехи мадридцев в чемпионате Испании могут повысить уровень доверия боссов к Арбелоа, однако ключевым мерилом прогресса в клубе традиционно называют результаты в Лиге чемпионов.

В январских сводках упоминалось, что трудовое соглашение специалиста действительно до завершения следующего сезона.

17 февраля «Реал» проведет гостевой поединок против «Бенфики» в рамках первого этапа стыковых матчей за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра запланирована на 25 февраля и пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу».

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
