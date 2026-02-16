Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера

Французский нападающий «Интера» Маркус Тюрам привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Claciomercato.

По информации источника, 28-летний футболист находится на радарах испанского гранда.

В текущем сезоне на счету Маркуса Тюрама 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

