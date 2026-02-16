Испания16 февраля 2026, 23:58 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:59
337
0
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Маркус Тюрам привлекает внимание испанского гранда
16 февраля 2026, 23:58 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:59
337
0
Французский нападающий «Интера» Маркус Тюрам привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Claciomercato.
По информации источника, 28-летний футболист находится на радарах испанского гранда.
В текущем сезоне на счету Маркуса Тюрама 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик зол на игроков «Барселоны».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2026, 21:34 0
Карвахаль привез в Лиссабон чемодан за 2 000 евро
Футбол | 16 февраля 2026, 07:47 8
Футболист мог начать вторую часть сезона в «Фенербахче»
Футбол | 16.02.2026, 12:23
Футбол | 16.02.2026, 17:47
Бокс | 16.02.2026, 03:44
Комментарии 0
Популярные новости
15.02.2026, 04:55
15.02.2026, 09:14 4
15.02.2026, 10:40 25
16.02.2026, 08:13 3
16.02.2026, 08:40 3
15.02.2026, 10:55 2
15.02.2026, 07:22 2
16.02.2026, 07:13 30