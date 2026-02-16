Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 февраля 2026, 23:58
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера

Маркус Тюрам привлекает внимание испанского гранда

Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Французский нападающий «Интера» Маркус Тюрам привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Claciomercato.

По информации источника, 28-летний футболист находится на радарах испанского гранда.

В текущем сезоне на счету Маркуса Тюрама 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик зол на игроков «Барселоны».

Маркус Тюрам трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Интер Милан Барселона
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
