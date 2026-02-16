Альваро АРБЕЛОА: «В прошлый раз Бенфика меня совсем не удивила»

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой»:

«Завтра «Бенфика» будет очень сильной, и мы должны быть готовы. У них есть невероятный лидер, который рассказывает им, как играть, – и это их тренер. Наша цель заключается не в том, чтобы отомстить «Бенфике», а в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и победа над «Бенфикой» – это лишь шаг в этом направлении.

В прошлый раз «Бенфика» меня совсем не удивила, потому что я знаю, каковы все команды Жозе Моуринью. Все было бы так же, даже если бы он выставил молодежный состав. Это новый матч, он будет совсем не похож на тот, что был три недели назад. Мы проанализировали его и готовы. Я не могу требовать от игроков большего, чем то, что они демонстрировали до сих пор».

Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву.

Ранее «Реал» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики».