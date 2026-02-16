ВИДЕО. Неймара хотели специально сломать перед Чемпионатом мира

Инцидент в матче чемпионата Паулисты с участием Неймара вызвал широкий резонанс в Бразилии и поставил под вопрос его дальнейшие перспективы в сборной накануне ЧМ-2026.

Форвард «Сантоса» вернулся на поле после нескольких месяцев восстановления в игре против полупрофессионального «Вело Клубе». Матч завершился разгромной победой его команды со счетом 6:0, однако внимание было приковано не к результату.

За несколько дней до встречи в соцсетях распространилось видео, на котором один из болельщиков «Вело Клубе» призывал игроков действовать максимально жестко против Неймара, намекая на необходимость «убрать» его перед чемпионатом мира.

Во время игры один из футболистов соперника выполнил опасный подкат против бразильца, что вызвало волну обсуждений. Учитывая недавнее возвращение Неймара после травмы, эпизод восприняли как потенциальную угрозу его форме и участию в мундиале.

Ситуация вновь подняла вопрос защиты звёздных игроков в матчах против команд низших дивизионов и границ допустимой жесткости на поле.

Velo Clube fans telling their players:



“If you have to take Neymar out of the World Cup, then take that son of a b*tch out. Do whatever it takes to win.”



Neymar posted a story on instagram with the caption “may God forgive these bad people” 😬

pic.twitter.com/9RoagB7RxC — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 12, 2026