ВИДЕО. Неймара хотели специально сломать перед Чемпионатом мира
Заговор против Неймара
Инцидент в матче чемпионата Паулисты с участием Неймара вызвал широкий резонанс в Бразилии и поставил под вопрос его дальнейшие перспективы в сборной накануне ЧМ-2026.
Форвард «Сантоса» вернулся на поле после нескольких месяцев восстановления в игре против полупрофессионального «Вело Клубе». Матч завершился разгромной победой его команды со счетом 6:0, однако внимание было приковано не к результату.
За несколько дней до встречи в соцсетях распространилось видео, на котором один из болельщиков «Вело Клубе» призывал игроков действовать максимально жестко против Неймара, намекая на необходимость «убрать» его перед чемпионатом мира.
Во время игры один из футболистов соперника выполнил опасный подкат против бразильца, что вызвало волну обсуждений. Учитывая недавнее возвращение Неймара после травмы, эпизод восприняли как потенциальную угрозу его форме и участию в мундиале.
Ситуация вновь подняла вопрос защиты звёздных игроков в матчах против команд низших дивизионов и границ допустимой жесткости на поле.
Velo Clube fans telling their players:— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 12, 2026
“If you have to take Neymar out of the World Cup, then take that son of a b*tch out. Do whatever it takes to win.”
Neymar posted a story on instagram with the caption “may God forgive these bad people” 😬
pic.twitter.com/9RoagB7RxC
“Esse cara (Islan) quis se consagrar como o assassino do John Lennon, ou como Márcio fez com Zico: entrar para a história por uma coisa estúpida. Trata-se de um bandido, não é um jogador.”— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 16, 2026
🎙️ Juca Kfouri.
🎥 Reprodução/TNT Sports | Canal UOL | @UOL pic.twitter.com/nOuv6jb28H
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 февраля в 22:00 по Киеву
Изучаем нюансы перераспределения мест для квалификации ЛЧ