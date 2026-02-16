Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Неймара хотели специально сломать перед Чемпионатом мира

Заговор против Неймара

ВИДЕО. Неймара хотели специально сломать перед Чемпионатом мира
Instagram. Неймар

Инцидент в матче чемпионата Паулисты с участием Неймара вызвал широкий резонанс в Бразилии и поставил под вопрос его дальнейшие перспективы в сборной накануне ЧМ-2026.

Форвард «Сантоса» вернулся на поле после нескольких месяцев восстановления в игре против полупрофессионального «Вело Клубе». Матч завершился разгромной победой его команды со счетом 6:0, однако внимание было приковано не к результату.

За несколько дней до встречи в соцсетях распространилось видео, на котором один из болельщиков «Вело Клубе» призывал игроков действовать максимально жестко против Неймара, намекая на необходимость «убрать» его перед чемпионатом мира.

Во время игры один из футболистов соперника выполнил опасный подкат против бразильца, что вызвало волну обсуждений. Учитывая недавнее возвращение Неймара после травмы, эпизод восприняли как потенциальную угрозу его форме и участию в мундиале.

Ситуация вновь подняла вопрос защиты звёздных игроков в матчах против команд низших дивизионов и границ допустимой жесткости на поле.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
