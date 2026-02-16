Испания16 февраля 2026, 23:31 |
285
1
Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти
Случилось это в игре с «Жироной»
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти.
Случилось это в поединке 25-го тура чемпионата Испании с «Жироной».
В концовке первого тайма «сине-гранатовые» получили право пробить пенальти. К точке подошел Ламин Ямаль, но его удар оказался не точным. До этого вингер реализовал семь 11-метровых ударов в игровое время за всю карьеру.
Дурачок малий. Куда ти лізеш? Пенальті мають бити досвідчені дядьки
