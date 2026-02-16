Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти.

Случилось это в поединке 25-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В концовке первого тайма «сине-гранатовые» получили право пробить пенальти. К точке подошел Ламин Ямаль, но его удар оказался не точным. До этого вингер реализовал семь 11-метровых ударов в игровое время за всю карьеру.