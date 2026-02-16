Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти
Испания
Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти

Случилось это в игре с «Жироной»

Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти.

Случилось это в поединке 25-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В концовке первого тайма «сине-гранатовые» получили право пробить пенальти. К точке подошел Ламин Ямаль, но его удар оказался не точным. До этого вингер реализовал семь 11-метровых ударов в игровое время за всю карьеру.

По теме:
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Жирона – Барселона 2:1. Сенсация и ассист Ваната. Видео голов, обзор матча
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль Жирона - Барселона статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
aleks19826
Дурачок малий. Куда ти лізеш? Пенальті мають бити досвідчені дядьки
