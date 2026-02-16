Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
16 февраля 2026, 23:03 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:15
Шапаренко обратился к Зинченко на фоне травмы

Хавбек «Динамо» пожелал игроку «Аякса» скорейшего выздоровления

Шапаренко обратился к Зинченко на фоне травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Николай Шапаренко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поддержал фулбека «Аякса» Александра Зинченко после того, как игрок амстердамского клуба получил травму:

«Скорейшего выздоровления», – написал игрок «бело-синих» в Instagram.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена в поединке чемпионата Нидерландов с «Фортуной» Ситтард. Ближайшие 6-7 месяцев игрок сборной Украины пропустит.

Ранее тренер «Аякса» прокомментировал травму Зинченко.

Александр Зинченко Николай Шапаренко
Даниил Кирияка Источник: Instagram
