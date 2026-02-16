Нидерланды16 февраля 2026, 23:03 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:15
291
0
Шапаренко обратился к Зинченко на фоне травмы
Хавбек «Динамо» пожелал игроку «Аякса» скорейшего выздоровления
16 февраля 2026, 23:03 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:15
291
0
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поддержал фулбека «Аякса» Александра Зинченко после того, как игрок амстердамского клуба получил травму:
«Скорейшего выздоровления», – написал игрок «бело-синих» в Instagram.
Александр Зинченко получил серьезную травму колена в поединке чемпионата Нидерландов с «Фортуной» Ситтард. Ближайшие 6-7 месяцев игрок сборной Украины пропустит.
Ранее тренер «Аякса» прокомментировал травму Зинченко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2026, 21:30 0
Один игрок «Буковины» получил повреждение
Хоккей | 16 февраля 2026, 08:59 7
Завершился групповой этап
Футбол | 16.02.2026, 12:23
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Футбол | 16.02.2026, 16:43
Комментарии 0
Популярные новости
16.02.2026, 05:02
15.02.2026, 09:14 4
15.02.2026, 07:22 2
16.02.2026, 03:44 1
15.02.2026, 10:40 25
15.02.2026, 16:15 29
16.02.2026, 04:32
16.02.2026, 06:42