Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга

До четвертьфинала Кубка Украины с ЛНЗ буковинцы будут готовиться на Закарпатье.

Как стало известно Sport.ua, на третьем этапе подготовки «Буковины» ко второй части сезона, который на этот раз пройдет в Ужгороде, в составе черновицкой команды произойдут минимальные изменения.

По имеющейся информации, на предыдущем сборе на спортбазе «Мункач» возле Мукачево не избежал повреждения полузащитник Арсений Килевой, который прошлой осенью провел за «Буковину» 9 матчей. 17 февраля он пройдет медицинское обследование, и будут определены сроки его возвращения в строй.

Завершаются переговоры о проведении подопечными Сергея Шищенко еще двух спаррингов перед четвертьфинальным поединком Кубка Украины с ЛНЗ (базовая дата – 4-5 марта).

«Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.

