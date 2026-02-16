Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга

Один игрок «Буковины» получил повреждение

Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга
ФК Буковина

До четвертьфинала Кубка Украины с ЛНЗ буковинцы будут готовиться на Закарпатье.

Как стало известно Sport.ua, на третьем этапе подготовки «Буковины» ко второй части сезона, который на этот раз пройдет в Ужгороде, в составе черновицкой команды произойдут минимальные изменения.

По имеющейся информации, на предыдущем сборе на спортбазе «Мункач» возле Мукачево не избежал повреждения полузащитник Арсений Килевой, который прошлой осенью провел за «Буковину» 9 матчей. 17 февраля он пройдет медицинское обследование, и будут определены сроки его возвращения в строй.

Завершаются переговоры о проведении подопечными Сергея Шищенко еще двух спаррингов перед четвертьфинальным поединком Кубка Украины с ЛНЗ (базовая дата – 4-5 марта).

«Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.

Ранее наставник «Буковины» прокомментировал результат спарринга с «Прикарпатьем».

Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Сергей Шищенко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Арсений Килевой
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
