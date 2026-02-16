Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга
Один игрок «Буковины» получил повреждение
До четвертьфинала Кубка Украины с ЛНЗ буковинцы будут готовиться на Закарпатье.
Как стало известно Sport.ua, на третьем этапе подготовки «Буковины» ко второй части сезона, который на этот раз пройдет в Ужгороде, в составе черновицкой команды произойдут минимальные изменения.
По имеющейся информации, на предыдущем сборе на спортбазе «Мункач» возле Мукачево не избежал повреждения полузащитник Арсений Килевой, который прошлой осенью провел за «Буковину» 9 матчей. 17 февраля он пройдет медицинское обследование, и будут определены сроки его возвращения в строй.
Завершаются переговоры о проведении подопечными Сергея Шищенко еще двух спаррингов перед четвертьфинальным поединком Кубка Украины с ЛНЗ (базовая дата – 4-5 марта).
«Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.
Ранее наставник «Буковины» прокомментировал результат спарринга с «Прикарпатьем».
