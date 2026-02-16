Сыграют ли Ванат и Цыганков? Составы на матч Жирона – Барселона

В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры состоится поединок между «Жироной» и «Барселоной».

Матч примет Жирона – команды сыграют на стадионе «Монтиливи».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонцев заявлены вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который восстановился после травмы. Вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.