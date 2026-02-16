Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли Ванат и Цыганков? Составы на матч Жирона – Барселона
Испания
16 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 16 февраля 2026, 21:15
445
0

Сыграют ли Ванат и Цыганков? Составы на матч Жирона – Барселона

Встреча начнется в 22:00 по Киеву

16 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 16 февраля 2026, 21:15
445
0
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Составы на матч Жирона – Барселона
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры состоится поединок между «Жироной» и «Барселоной».

Матч примет Жирона – команды сыграют на стадионе «Монтиливи».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонцев заявлены вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который восстановился после травмы. Вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.

По теме:
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Скандал вокруг Ямаля: звезду Барселоны втянули в громкую историю
Барселона сообщила хорошие новости перед матчем с Жироной
Владислав Крапивцов Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Барселона стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16 февраля 2026, 08:29 11
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Футбол | 16 февраля 2026, 17:47 4
Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов

Сергей Петров попал в тюрьму в Узбекистане и был депортирован в оккупированный Крым

ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
Олимпийские игры | 16.02.2026, 12:56
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16.02.2026, 07:13
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16.02.2026, 08:40
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 1
Бокс
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 10
Футбол
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
14.02.2026, 21:39 3
Бокс
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем