Сыграют ли Ванат и Цыганков? Составы на матч Жирона – Барселона
Встреча начнется в 22:00 по Киеву
В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры состоится поединок между «Жироной» и «Барселоной».
Матч примет Жирона – команды сыграют на стадионе «Монтиливи».
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе каталонцев заявлены вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который восстановился после травмы. Вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.
❤️🤍 L'𝐨𝐧𝐳𝐞 pel derbi!#GironaBarça pic.twitter.com/v3nz1nXGjW— Girona FC (@GironaFC) February 16, 2026
📍 Le XI du Barça ce soir à Gérone #GironaBarça pic.twitter.com/aMQVfidkle— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 16, 2026
