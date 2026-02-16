Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом

Поединок «Динамо» и «Руха» в рамках Национальной лиги U19 перенесен, официально объявила пресс-служба столичного гранда.

По взаимной договоренности сторон матч 17-го тура между киевским «Динамо» и львовским «Рухом» не состоится в запланированную дату. Причина — вызов футболистов обеих команд в юношескую сборную Украины U18.

Новая дата встречи определена на 16 марта.

Таким образом, первый поединок в Национальной лиге U19 в 2026 году подопечные Павла Чередниченко проведут в рамках 18-го тура — против сверстников из каменец-подольского «Эпицентра». Игра запланирована на 26 февраля.

После 16 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 38 очков.