Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин признался, что мечтает сыграть в Донецке.

«Это моя большая мечта. Я очень хочу, чтобы это произошло. Понимаю, что сейчас это чрезвычайно сложно, но верю, что за время моей карьеры смогу либо выйти на поле в Донецке, либо хотя бы увидеть там матч.

Для меня важно помнить: Донецк был, есть и всегда будет Украиной», – сказал Трубин.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро. В соглашении прописано 40% бонусов за будущую перепродажу.