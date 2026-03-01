Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Португалия
01 марта 2026, 08:23 |
855
0

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

01 марта 2026, 08:23 |
855
0
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин признался, что мечтает сыграть в Донецке.

«Это моя большая мечта. Я очень хочу, чтобы это произошло. Понимаю, что сейчас это чрезвычайно сложно, но верю, что за время моей карьеры смогу либо выйти на поле в Донецке, либо хотя бы увидеть там матч.

Для меня важно помнить: Донецк был, есть и всегда будет Украиной», – сказал Трубин.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро. В соглашении прописано 40% бонусов за будущую перепродажу.

По теме:
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
ДУЛЯЙ: «Моуриньо получит от Судакова именно то, что ему нужно»
Таблица чемпионата Португалии. Спортинг гонится за Порту. Где Бенфика?
Анатолий Трубин Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Футбол | 28 февраля 2026, 19:05 16
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?

Александрия в шоке

В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Футбол | 28 февраля 2026, 11:59 3
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе

Матч может состояться в Измире, если на это согласится УЕФА

ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Футбол | 01.03.2026, 00:04
ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28.02.2026, 07:30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов
Футбол | 01.03.2026, 04:31
Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов
Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 12
Другие виды
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
27.02.2026, 16:58 11
Баскетбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем