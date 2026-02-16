Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена первая соперница Свитолиной на большом турнире в Дубае
WTA
16 февраля 2026, 19:58 |
732
2

Определена первая соперница Свитолиной на большом турнире в Дубае

Элина сыграет с Паулой Бадосой, которая одолела Катерину Синякову

16 февраля 2026, 19:58 |
732
2 Comments
Определена первая соперница Свитолиной на большом турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под седьмым номером, встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой (WTA 70).

Бадоса в первом круге тысячника выиграла у чешки Катерины Синяковой (WTA 42) в двух сетах за 1 час и 46 минут.

Ранее Свитолина дважды играла против Бадосы. В 2025 году Элина одолела Паулу в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Испании, а в 2021 справилась с ней на соревнованиях в Истбурне.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/32 финала

Катерина Синякова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 5:7

По теме:
Костюк и Ястремская потеряли позиции в рейтинге WTA. Где Свитолина?
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Паула Бадоса Катерина Синякова WTA Дубай Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СНИГУР: «Надеюсь, что такая игра как минимум поможет мне зайти в топ-100»
Теннис | 14 февраля 2026, 19:22 0
СНИГУР: «Надеюсь, что такая игра как минимум поможет мне зайти в топ-100»
СНИГУР: «Надеюсь, что такая игра как минимум поможет мне зайти в топ-100»

Эксклюзивный комментарий Дарьи для Sport.ua после турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Футбол | 16.02.2026, 12:23
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей | 16.02.2026, 08:59
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Футбол | 16.02.2026, 13:51
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Краще було б з Катериною, бо Карменсіті Еліна може й програти. Але що поробиш.
Ответить
+1
C.Пеклов
Восені справилася з нею .
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
15.02.2026, 07:22 2
Футбол
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем