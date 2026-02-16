Определена первая соперница Свитолиной на большом турнире в Дубае
Элина сыграет с Паулой Бадосой, которая одолела Катерину Синякову
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под седьмым номером, встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой (WTA 70).
Бадоса в первом круге тысячника выиграла у чешки Катерины Синяковой (WTA 42) в двух сетах за 1 час и 46 минут.
Ранее Свитолина дважды играла против Бадосы. В 2025 году Элина одолела Паулу в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Испании, а в 2021 справилась с ней на соревнованиях в Истбурне.
WTA 1000 Дубай. Хард, 1/32 финала
Катерина Синякова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 5:7
