Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко
«Горняки» поддержали украинского игрока
«Шахтер» поддержал своего воспитанника Александра Зинченко после серьезной травмы, которую он получил в составе «Аякса».
Под сообщением об выбытии украинца до конца сезона донецкий клуб оставил комментарий: «Будь сильным и поскорее выздоравливай, Зинченко 🙏».
29-летний футболист получил тяжелое повреждение колена и пропустит несколько месяцев.
Александр Зинченко получил серьезное повреждение колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Бенфики прокомментировал инцидент в игре против Реала
Александр поддержал Даниила Колесника