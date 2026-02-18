Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 01:02 |
368
0

Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко

«Горняки» поддержали украинского игрока

Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Шахтер» поддержал своего воспитанника Александра Зинченко после серьезной травмы, которую он получил в составе «Аякса».

Под сообщением об выбытии украинца до конца сезона донецкий клуб оставил комментарий: «Будь сильным и поскорее выздоравливай, Зинченко 🙏».

29-летний футболист получил тяжелое повреждение колена и пропустит несколько месяцев.

Александр Зинченко получил серьезное повреждение колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев.

По теме:
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Матеус Шавьер готов перейти в Шахтер. Он хочет играть в Европе
травма Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
