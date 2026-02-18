Донецкий Шахтер решил обратиться к Александру Зинченко

«Шахтер» поддержал своего воспитанника Александра Зинченко после серьезной травмы, которую он получил в составе «Аякса».

Под сообщением об выбытии украинца до конца сезона донецкий клуб оставил комментарий: «Будь сильным и поскорее выздоравливай, Зинченко 🙏».

29-летний футболист получил тяжелое повреждение колена и пропустит несколько месяцев.

Александр Зинченко получил серьезное повреждение колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев.