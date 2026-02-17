Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Нидерланды
17 февраля 2026, 14:53 |
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы

Украинец решил остаться в Аяксе

Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко, который из-за тяжелой травмы уже не выйдет на поле в текущем сезоне, принял важное решение относительно своего будущего, сообщает soccernews.nl.

Так, по информации сразу нескольких источников, 29-летний игрок, который в ближайшие дни должен перенести операцию, решил остаться в амстердамском клубе как минимум еще на год.

Отмечается, что этим украинец хочет отблагодарить «Аякс» за то, что зимой нидерландский гранд договорился о расторжении его аренды в «Ноттингем Форест» и трансфере на полгода из лондонского «Арсенала».

Ранее легенда нидерландского футбола Вим Кифт назвал Зинченко лучшим игроком Эредивизи.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 1
Mishgan2507
Йшов би вже у тренери. Ну не заграти йому вже, на жаль
