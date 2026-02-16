ФОТО. Футболисту и его семье стали угрожать расправой: что случилось?

После победы «Интера» над «Ювентусом» защитник миланцев Алессандро Бастони вместе с супругой Камиллой Брешиани были вынуждены отключить комментарии в социальных сетях.

Причиной стала волна оскорблений и угроз, обрушившаяся на пару после спорного эпизода в матче. Часть болельщиков обвинила Бастони в симуляции в моменте, который привел к удалению игрока туринцев Пьера Калюлю.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, критика быстро переросла в агрессивные сообщения, затронувшие не только футболиста, но и его семью.

Чтобы защитить личное пространство, Бастони и его жена приняли решение временно закрыть комментарии после напряженного противостояния между «Интером» и «Ювентусом».