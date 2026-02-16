Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:09
ФОТО. Футболисту и его семье стали угрожать расправой: что случилось?

Скандальный момент в дерби Италии обернулся хейтом и угрозами

16 февраля 2026, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:09
ФОТО. Футболисту и его семье стали угрожать расправой: что случилось?
Instagram. Алессандро Бастони и Камилла Брешиани

После победы «Интера» над «Ювентусом» защитник миланцев Алессандро Бастони вместе с супругой Камиллой Брешиани были вынуждены отключить комментарии в социальных сетях.

Причиной стала волна оскорблений и угроз, обрушившаяся на пару после спорного эпизода в матче. Часть болельщиков обвинила Бастони в симуляции в моменте, который привел к удалению игрока туринцев Пьера Калюлю.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, критика быстро переросла в агрессивные сообщения, затронувшие не только футболиста, но и его семью.

Чтобы защитить личное пространство, Бастони и его жена приняли решение временно закрыть комментарии после напряженного противостояния между «Интером» и «Ювентусом».

Киву прокомментировал победу Интера над Ювентусом
ФОТО. Самая сексуальная ведущая Серии А затмила дерби Интер – Ювентус
В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера
Sashko57
А як покарали суддю.
Ответить
0
AndiM
Якісь вони стрьомні. Я б до таких вампірів вночі б не підходив 
Ответить
0
