  Источник: ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды сборной Украины
17 февраля 2026, 21:42
3

Источник: ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды сборной Украины

Илья Забарный может покинуть клуб

17 февраля 2026, 21:42
3 Comments
Источник: ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский футболист Илья Забарный столкнулся с жесткой критикой во Франции из-за своей игры за «ПСЖ».

Как сообщает украинский журналист Игорь Цыганык, к нему дошла информация, что французский клуб рассматривает возможность отдать украинского игрока в другой клуб. Однако журналист подверг сомнению, что в итоге это произойдет.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» следит за защитником «ПСЖ» Ильей Забарным перед возможным трансфером летом. К украинцу проявляет интерес также и один из самых статусных клубов АПЛ «Ньюкасл».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Комментарии 3
Richard Lewis
Циганич як завжди: сам вигадує джерела, сам створює інфопривід, сам його коментує, сам ніколи до нього не повертається, коли все виявляється навпаки, ніж він казав  МАЕСТРО
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Коля Драган
Циганик це казкар не варто взагалі видавати його висери за інформацію від журналіста бо Циганик не журналіс а щось з тієї ж опери що і Бурбас- брехло
Ответить
+2
