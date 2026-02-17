Источник: ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды сборной Украины

Украинский футболист Илья Забарный столкнулся с жесткой критикой во Франции из-за своей игры за «ПСЖ».

Как сообщает украинский журналист Игорь Цыганык, к нему дошла информация, что французский клуб рассматривает возможность отдать украинского игрока в другой клуб. Однако журналист подверг сомнению, что в итоге это произойдет.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» следит за защитником «ПСЖ» Ильей Забарным перед возможным трансфером летом. К украинцу проявляет интерес также и один из самых статусных клубов АПЛ «Ньюкасл».