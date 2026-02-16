Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
16 февраля 2026, 19:16
Спортивный врач шокировал сроками восстановления Зинченко

Александр может пропустить 10-12 месяцев

Спортивный врач шокировал сроками восстановления Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал тяжелую травму колена украинского левого защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко:

«Скорее всего, Саше все-таки будут оперировать крестообразную связку, ведь травма боковой связки в большинстве случаев не требует операции. Восстановление после таких операций в современном мире занимает от 10 до 12 месяцев. Раньше было 6-8, но исследовали, что риск рецидивов и сопутствующих травм довольно высок, поэтому немного дольше работают над профилактикой.

Очень жаль Сашу, ведь здесь под вопросом не только этот сезон, но и начало следующего. Если это все-таки крестообразные связки и пластика связки, то есть вероятность, что мы увидим его на поле не раньше, чем следующей зимой. Так или иначе, Александру нужно набраться терпения, ведь такое длительное восстановление – это нелегкое испытание».

По теме:
Лидер сборной Украины не сыграет на ЧМ-2026, если команда туда пройдет
Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
травма травма колена Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Дмитрий Бабелюк
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
