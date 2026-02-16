Спортивный врач шокировал сроками восстановления Зинченко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал тяжелую травму колена украинского левого защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко:

«Скорее всего, Саше все-таки будут оперировать крестообразную связку, ведь травма боковой связки в большинстве случаев не требует операции. Восстановление после таких операций в современном мире занимает от 10 до 12 месяцев. Раньше было 6-8, но исследовали, что риск рецидивов и сопутствующих травм довольно высок, поэтому немного дольше работают над профилактикой.

Очень жаль Сашу, ведь здесь под вопросом не только этот сезон, но и начало следующего. Если это все-таки крестообразные связки и пластика связки, то есть вероятность, что мы увидим его на поле не раньше, чем следующей зимой. Так или иначе, Александру нужно набраться терпения, ведь такое длительное восстановление – это нелегкое испытание».