Аякс обратился к Зинченко после ужасных новостей о травме украинца

Защитник нидерландского «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы и предстоящего хирургического вмешательства.

В поединке 23-го тура, который состоялся 14 февраля, украинский футболист вышел в стартовом составе, однако уже на шестой минуте был вынужден покинуть поле.

Пресс-служба «Аякса» обратилась к Зинченко в социальных сетях, пожелав 29-летнем у футболисту скорейшего возвращения: «Выздоравливай скорее, Zinny».

Александр перебрался в нидерландский клуб из лондонского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до завершения нынешнего сезона.

В составе «Аякса» украинец провел всего две игры (20 минут) – против «АЗ Алкмаара» и «Фортуны» Ситтард.

Зинченко не сможет помочь сборной Украины в предстоящих поединках в плей-офф квалификации чемпионата мира, которые состоятся 26 и 31 марта. Первым соперником подопечных Сергея Реброва станет Швеция.