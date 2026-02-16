Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аякс обратился к Зинченко после ужасных новостей о травме украинца
Нидерланды
16 февраля 2026, 21:27 |
Аякс обратился к Зинченко после ужасных новостей о травме украинца

Защитник нидерландского клуба и сборной Украины не сможет выйти на поле в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник нидерландского «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы и предстоящего хирургического вмешательства.

В поединке 23-го тура, который состоялся 14 февраля, украинский футболист вышел в стартовом составе, однако уже на шестой минуте был вынужден покинуть поле.

Пресс-служба «Аякса» обратилась к Зинченко в социальных сетях, пожелав 29-летнем у футболисту скорейшего возвращения: «Выздоравливай скорее, Zinny».

Александр перебрался в нидерландский клуб из лондонского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до завершения нынешнего сезона.

В составе «Аякса» украинец провел всего две игры (20 минут) – против «АЗ Алкмаара» и «Фортуны» Ситтард.

Зинченко не сможет помочь сборной Украины в предстоящих поединках в плей-офф квалификации чемпионата мира, которые состоятся 26 и 31 марта. Первым соперником подопечных Сергея Реброва станет Швеция.

«Не стоит драматизировать». Цихмейструк – о травмах Зинченко и Довбика
«Не могу в это поверить». Зинченко отреагировал на свою ужасную травму
Старт плей-офф. Кто из игроков выигрывал ЛЧ с тремя разными командами?
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Александр Зинченко травма
Николай Тытюк Источник: ФК Аякс
