Украина. Премьер лига23 февраля 2026, 05:02 |
2442
3
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Наставник киевлян тренирует команду на русском языке
23 февраля 2026, 05:02 |
2442
Украинский специалист Игорь Костюк проведет вторую часть сезона в качестве главного тренера киевского «Динамо».
Как отмечает источник, Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию – руководство командой на тренировках и во время матчей наставник киевлян осуществляет исключительно на русском языке.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 22 февраля 2026, 19:51 18
Непряева забрала чужие лыжи
Футбол | 22 февраля 2026, 09:13 7
Кристиан Биловар отыграл первый официальный матч при Игоре Костюке
Футбол | 23.02.2026, 04:43
Футбол | 22.02.2026, 22:24
Футбол | 22.02.2026, 08:39
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
І?
Лошара
Нехай хоч на монгольському проводить тренування, головне щоб команда грала, а не мучалася
Популярные новости
22.02.2026, 22:02 3
21.02.2026, 21:11 1
21.02.2026, 18:26 36
21.02.2026, 12:41 18
21.02.2026, 16:00 11
21.02.2026, 09:22 11
21.02.2026, 08:18 22
21.02.2026, 08:56 4