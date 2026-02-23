Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию

Украинский специалист Игорь Костюк проведет вторую часть сезона в качестве главного тренера киевского «Динамо».

Как отмечает источник, Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию – руководство командой на тренировках и во время матчей наставник киевлян осуществляет исключительно на русском языке.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.