Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 05:02 |
2442
3

Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию

Наставник киевлян тренирует команду на русском языке

23 февраля 2026, 05:02 |
2442
3 Comments
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
ФК Динамо. Игорь Костюк

Украинский специалист Игорь Костюк проведет вторую часть сезона в качестве главного тренера киевского «Динамо».

Как отмечает источник, Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию – руководство командой на тренировках и во время матчей наставник киевлян осуществляет исключительно на русском языке.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

По теме:
Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Заря. Текстовая трансляция матча
Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 22 февраля 2026, 19:51 18
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде

Непряева забрала чужие лыжи

В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
Футбол | 22 февраля 2026, 09:13 7
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском

Кристиан Биловар отыграл первый официальный матч при Игоре Костюке

Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона
Футбол | 23.02.2026, 04:43
Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона
Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
Футбол | 22.02.2026, 22:24
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Футбол | 22.02.2026, 08:39
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
І?
Ответить
+1
Saar
Лошара
Ответить
0
Artemkuz
Нехай хоч на монгольському проводить тренування, головне щоб команда  грала, а не мучалася
Ответить
0
Популярные новости
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
22.02.2026, 22:02 3
Олимпийские игры
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 21:11 1
Теннис
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
21.02.2026, 12:41 18
Футбол
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
21.02.2026, 09:22 11
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
21.02.2026, 08:18 22
Футбол
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
21.02.2026, 08:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем