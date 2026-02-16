Экс-игрок Ливерпуля был задержан в аэропорту. Его подозревают в нападении

Бывший вингер английского «Ливерпуля» Джордан Айба был задержан в аэропорту 30 января 2026 года, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 30-летний футболист подозревается в нападении на человека. Ему уже предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений.

Само нападение произошло 14 декабря 2025 года.

Джордан Айб находился в системе «Ливерпуля» с 2011 по 2016 год и за это время провел за клуб 58 матчей, в которых успел отметиться 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Сейчас он защищает цвета «Локомотива» из Софии, Болгария.