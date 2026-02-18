Украина. Первая лига18 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 18 февраля 2026, 17:38
Жена Ракицкого отреагировала на уход Ярослава из Черноморца
Ольга, как и ее муж, влюбилась в Одессу
Ольга Ракицкая, жена украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого, прокомментировала уход своего мужа из одесского «Черноморца», прокомментировав его прощальную публикацию в Instagram:
«И я по-настоящему влюбилась в Одессу. В людей, атмосферу, тепло. Спасибо за прием, за эмоции. За ощущение дома. Стадион, болельщики и этот настоящий одесский вайб. Буду всегда помнить».
В нынешнем сезоне Первой лиги Ярослав Ракицкий провел 16 матчей и отличился тремя забитыми мячами.
