Жена Ракицкого отреагировала на уход Ярослава из Черноморца

Ольга Ракицкая, жена украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого, прокомментировала уход своего мужа из одесского «Черноморца», прокомментировав его прощальную публикацию в Instagram:

«И я по-настоящему влюбилась в Одессу. В людей, атмосферу, тепло. Спасибо за прием, за эмоции. За ощущение дома. Стадион, болельщики и этот настоящий одесский вайб. Буду всегда помнить».

В нынешнем сезоне Первой лиги Ярослав Ракицкий провел 16 матчей и отличился тремя забитыми мячами.