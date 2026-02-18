Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
18 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 18 февраля 2026, 17:38
Жена Ракицкого отреагировала на уход Ярослава из Черноморца

Ольга, как и ее муж, влюбилась в Одессу

Жена Ракицкого отреагировала на уход Ярослава из Черноморца
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Ольга Ракицкая, жена украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого, прокомментировала уход своего мужа из одесского «Черноморца», прокомментировав его прощальную публикацию в Instagram:

«И я по-настоящему влюбилась в Одессу. В людей, атмосферу, тепло. Спасибо за прием, за эмоции. За ощущение дома. Стадион, болельщики и этот настоящий одесский вайб. Буду всегда помнить».

В нынешнем сезоне Первой лиги Ярослав Ракицкий провел 16 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

Ольга Ракицкая Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: Instagram
