Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский считает, что Николай Шапаренко может скоро покинуть клуб.

– Видишь ли ты сейчас в Динамо игрока, который может заиграть в топ-5 чемпионатах Европы?

– Пожалуй, Шапаренко, и только при условии, что он вернется на свой прежний уровень, когда забивал Франции. Тогда на него было приятно смотреть. Коля очень умный футболист, который может в одиночку решить судьбу матча. У него хороший пас и удар, он не боится обыгрывать. Я ему желаю только прогрессировать. Если он не снизит к себе требования, то может стать очень хорошим активом для Динамо.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.